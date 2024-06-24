История успешного социального бизнеса

Уникальность социального бизнеса заключается в том, что кроме получения прибыли, этот бизнес помогает решать важные социальные вопросы:

дополнительное образование, отдых детей, спорт, оказание услуг людям с ограниченными возможностями и незащищенным слоям населения.

По итогам 2023 года Ленинградская область занимает 4 место среди субъектов РФ по количеству социальных предпринимателей, их в регионе 365.

Среди мер поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», социальный бизнес выделяется как приоритетный.

Предпринимателям доступны такие меры поддержки как: финансовые, консультационные и образовательные, а также налоговые льготы.

Так одним из получателей поддержки стал Владислав Горчаков, предприниматель из Приозерского района. Он организовал службу перевозки людей с ограниченными возможностями в своем районе. Это позволило ему как предпринимателю не только зарабатывать деньги, но и помогать людям.

Автопарк каждый год обновляется, он состоит из нескольких машин медицинской службы со специализированной техникой для передвижения больных.

В автомобилях установлены современные медицинские каталки для перевозки лежачих пациентов, а также несколько посадочных мест для сопровождающих.

Внутри всё продумано для комфорта пациентов, автомобили оснащены сертифицированным оборудованием.

Недавно у Владислава Горчакова появилось новое направление деятельности — аренда мини техники, выполнение земляных и ландшафтных работ.

Как социальный предприниматель, по этому направлению он привлек к работе несколько человек с ограниченными возможностями.

За время ведения своей деятельности Владислав Горчаков неоднократно пользовался государственной поддержкой — получал гранты и субсидии на развитие бизнеса, а также финансовую поддержку от муниципальной администрации.

Как отмечает сам предприниматель, господдержка сыграла для него ключевую роль, особенно на начальных этапах развития бизнеса.

Таким образом, социальное предпринимательство может стать успешным направлением для тех, кто хочет помогать людям и делать мир лучше.

Пример Владислава Горчакова показывает, что даже в небольших населённых пунктах можно создать предприятие, которое будет приносить пользу обществу и доход.