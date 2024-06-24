В Москве представили награду в честь лесничего из Ленинградской области

Инициативу Ольги Занко, зампреда комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, об учреждении награды одобрило Федеральное агентство лесного хозяйства России.

«‎Петр Григорьевич — настоящий Герой, участник Великой Отечественной войны. Он известен не только фронтовыми подвигами, но и трудовыми. Несмотря на ампутированные конечности он внес большой вклад в сохранение и восстановление леса в Ленинградской области. Ко мне лично обращались многие жители Волховского района с просьбой восстановить награду. До сих пор в Ленинградской области Петра Григорьевича вспоминают с теплотой и добротой, ведь именно он стал развивать школьное лесничество у себя на Родине. Своим усердием и упорством он продемонстрировал, что преодолеть любые трудности возможно во имя дела всей жизни. Благодарю коллег из Федерального агентства лесного хозяйства за поддержку инициативы. Пример Петра Григорьевича показывает, какой труд лежит в основе лесного хозяйства нашей страны. Именно поэтому мы должны на федеральном уровне говорить спасибо работникам этой сферы‎»‎, — рассказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

На презентации награды присутствовали руководитель Рослесхоза Иван Советников, родные и дочь героя, Анна Аленцина, руководитель проекта «Возродим лесопарк им. П.Г. Антипова вместе» Фонда рационального природопользования. Все вместе они высадили в Парке Победы на Поклонной горе деревья «Сада памяти» в честь Петра Антипова и героев Великой Отечественной войны.

Награда имени Петра Антипова будет присуждаться за выдающиеся достижения в работе в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения, по организации рационального использования лесных ресурсов Российской Федерации, а также за высокие личные заслуги.