В Москве представили награду в честь лесничего из Ленинградской области
В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась презентация макета награды в честь героя Советского Союза лесничего Волховского района Петра Антипова.
Инициативу Ольги Занко, зампреда комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, об учреждении награды одобрило Федеральное агентство лесного хозяйства России.
«Петр Григорьевич — настоящий Герой, участник Великой Отечественной войны. Он известен не только фронтовыми подвигами, но и трудовыми. Несмотря на ампутированные конечности он внес большой вклад в сохранение и восстановление леса в Ленинградской области. Ко мне лично обращались многие жители Волховского района с просьбой восстановить награду. До сих пор в Ленинградской области Петра Григорьевича вспоминают с теплотой и добротой, ведь именно он стал развивать школьное лесничество у себя на Родине. Своим усердием и упорством он продемонстрировал, что преодолеть любые трудности возможно во имя дела всей жизни. Благодарю коллег из Федерального агентства лесного хозяйства за поддержку инициативы. Пример Петра Григорьевича показывает, какой труд лежит в основе лесного хозяйства нашей страны. Именно поэтому мы должны на федеральном уровне говорить спасибо работникам этой сферы», — рассказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
На презентации награды присутствовали руководитель Рослесхоза Иван Советников, родные и дочь героя, Анна Аленцина, руководитель проекта «Возродим лесопарк им. П.Г. Антипова вместе» Фонда рационального природопользования. Все вместе они высадили в Парке Победы на Поклонной горе деревья «Сада памяти» в честь Петра Антипова и героев Великой Отечественной войны.
Награда имени Петра Антипова будет присуждаться за выдающиеся достижения в работе в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, лесоразведения, по организации рационального использования лесных ресурсов Российской Федерации, а также за высокие личные заслуги.