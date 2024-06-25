Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.06.24 с 09.30 до 18.00
Дружногорское ГП:
д. Лампово, ул. Центральная.
26.06.24 с 09.00 до 18.00
Таицкое ГП:
п. Санаторий им. Свердлова,
д. Александровка,
Орловские Ключи,
массив «Восточный».
26.06.24 с 09.30 до 18.00
Сяськелевское СП:
д. Войсковицы,
д. Сеппелево,
д. Акколово,
д. Тойворово,
д. Муттолово,
Детский городок «Надежда,
СНТ «Кристалл» массива Учхоз,
СНТ «Пламя»,
СНТ «Ленинец».
26.06.24 с 09.30 до 18.00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, ул. Лесная, пер. Правды.
26.06.24 с 09.30 до 18.00
Рождественское СП:
д. Батово.
26.06.24 с 09.30 до 18.00
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул Гатчинская, ул. Первостроителей, ул. Молодежная, ул. Ижорская,
Верево Сити.
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