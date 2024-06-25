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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 26 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 июня 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.06.24 с 09.30 до 18.00

Дружногорское ГП:

д. Лампово, ул. Центральная.

 

26.06.24 с 09.00 до 18.00

Таицкое ГП:

п. Санаторий им. Свердлова,

д. Александровка,

Орловские Ключи,

массив «Восточный».

 

26.06.24 с 09.30 до 18.00

Сяськелевское СП:

д. Войсковицы,

д. Сеппелево,

д. Акколово,

д. Тойворово,

д. Муттолово,

Детский городок «Надежда,

СНТ «Кристалл» массива Учхоз,

СНТ «Пламя»,

СНТ «Ленинец».

 

26.06.24 с 09.30 до 18.00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, ул. Лесная, пер. Правды.

 

26.06.24 с 09.30 до 18.00

Рождественское СП:

д. Батово.

 

26.06.24 с 09.30 до 18.00

Веревское СП:

д. Малое Верево, ул Гатчинская, ул. Первостроителей, ул. Молодежная, ул. Ижорская,

Верево Сити. 