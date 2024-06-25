Водяной будет крутить колёса Гатчинской мельницы

В минувшую пятницу музейно-выставочный комплекс «Гатчинская мельница» в деревне Мыза-Ивановка посетили председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Учредитель автономной некоммерческой организации «Гатчинская мельница» Владимир Епешин представил гостям экспозицию и рассказал о текущей музейной работе и планах на перспективу, в том числе о концепции планировки музейно-выставочного комплекса.

Нынешние владельцы объекта культурного наследия – АНО «Гатчинская мельница» – стремятся сохранить то, что осталось от усадьбы выдающегося архитектора, и, по возможности, отреставрировать и придать привлекательный вид. В планах – создание музеев «Усадьба Штакеншнейдера», «Водяная мельница» и музея ремесел финно-угорских народов – коренных жителей Ижорского края. Проект «Водяной мельницы» включает в себя постройку домика водяного как непременного обитателя здешних мест с незапамятных времен.

- Сегодня мы видим в Ленинградской области всплеск интереса частных инвесторов к объектам культурного наследия, и мельница на территории бывшей усадьбы архитектора Штакеншнейдера – один из наиболее красноречивых примеров, – отметил Владимир Цой. – В прошлом году она перешла в частную собственность, здесь уже создан музейный павильон, разрабатывается проект консервации мельницы – комитет по сохранению культурного наследия в ближайшее время согласует проект консервационных работ, и параллельно будет разработан проект полноценной реставрации.

Владимир Цой отметил, что за время нахождения объекта в частных руках это место стало популярным и приняло уже несколько тысяч посетителей:

- Здесь проводятся регулярные экскурсии и детские мастер-классы. Уверен, что после завершения реставрации это будет еще одной важной точкой на туристической карте Ленинградской области. И, конечно, это послужит выполнению поручения президента о реставрации и вовлечении в экономический оборот неиспользуемых объектов культурного наследия. Имя Андрея Штакеншнейдера значимо не только для Гатчинского района, где находилась его усадьба, но и для Петербурга и всей России в целом, потому что это был один из наиболее продуктивных архитекторов XIX века, и очень важно сохранить его родовое гнездо.

Идею создания резиденции водяного Владимир Цой категорически приветствовал:

- Мы всегда радуемся, когда владельцы объектов культурного наследия подходят к вопросу творчески. Основная задача – это реставрация мельницы, а мы знаем, что по поверьям около каждой мельницы жил водяной – именно он крутил мельничные колеса, и здесь, на этой прекрасной речке, которая, кстати, несколько лет назад была очищена в рамках национального проекта, совершенно точно живет водяной. Пока реку чистили, ему, конечно, было не очень комфортно, но теперь-то он дышит полной грудью и справедливо, что он задумался о возведении собственной резиденции.

Екатерина Дзюба