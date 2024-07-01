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Ленобласть обновит парк дорожной техники

Больше ста единиц новых дорожных машин будет приобретено регионом для обслуживания областных магистралей грядущей зимой. Речь идет как про крупную технику — комбинированные машины, экскаваторы и грейдеры — так и про малые механизмы для очистки тротуаров и пешеходных дорожек.

Рубрики:  Дороги

Дорожники Ленобласти продолжают поэтапную подготовку к осенне-зимнему сезону: для хранения и приготовления противогололедных материалов (песка, соли и песко-соляной смеси) готовятся 46 пескобаз и 17 ангаров. В общей сложности, на расчистке региональных магистралей планируется задействовать порядка 600 единиц спецтехники, а общий штат сотрудников обслуживающей организации составит около двух тысяч человек. 

Протяженность региональных трасс в Ленобласти составляет порядка 9,2 тыс километров. В режиме реального времени круглогодично ведется мониторинг с помощью веб-камер, установленных на постах контроля метеоусловий.

Заявки от водителей круглосуточно принимает горячая линия «Ленавтодора» по номеру 8-812-660-46-47 и чат-бот в Телеграме — https://t.me/Lenavtodorsupport_bot.