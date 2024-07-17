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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Веревское сп

18.07.2024 с 11:00 до 19:00

тер. СНТ Дони                  

 

Войсковицкое сп

18.07.2024 10:00 18:00 

п Войсковицы, Промзона у Черновского переезда, ООО Байкал, Торус БДМ, ДРСУ     

 

Елизаветинское сп

18.07.2024 с 10:00 до 18:00

тер. СНТ Красная Нить

д Новая 

д Шпаньково    

 

Пудостьское сп

18.07.2024 с 09:00  до 18:00

д. Мыза-Ивановка

д. Кямяря           

д. Вайялово в/ч

д. Пегелево

п. Торфопредприятие

д. Кирлово

д. Малая Оровка

 

Таицкое гп

18.07.2024 с 09:00 до 18:00        

гп Тайцы

СНТ "Дача", СНТ "Ольха", СНТ "Лесное", СНТ "Радуга", СНТ "Тритон", СНТ " Тайга", СНТ "Мостовик", СНТ "Тайцы", СНТ "Б.Тайцы".

ООО "Геотрест"

 

Кобринское сп

18.07.2024 с 09:00 до 17:00

П. Высокоключевой, Б. Проспект, ул. Песочная              