Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Веревское сп
18.07.2024 с 11:00 до 19:00
тер. СНТ Дони
Войсковицкое сп
18.07.2024 10:00 18:00
п Войсковицы, Промзона у Черновского переезда, ООО Байкал, Торус БДМ, ДРСУ
Елизаветинское сп
18.07.2024 с 10:00 до 18:00
тер. СНТ Красная Нить
д Новая
д Шпаньково
Пудостьское сп
18.07.2024 с 09:00 до 18:00
д. Мыза-Ивановка
д. Кямяря
д. Вайялово в/ч
д. Пегелево
п. Торфопредприятие
д. Кирлово
д. Малая Оровка
Таицкое гп
18.07.2024 с 09:00 до 18:00
гп Тайцы
СНТ "Дача", СНТ "Ольха", СНТ "Лесное", СНТ "Радуга", СНТ "Тритон", СНТ " Тайга", СНТ "Мостовик", СНТ "Тайцы", СНТ "Б.Тайцы".
ООО "Геотрест"
Кобринское сп
18.07.2024 с 09:00 до 17:00
П. Высокоключевой, Б. Проспект, ул. Песочная
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