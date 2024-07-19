Госкомпании с начала года закупили у МСП Ленинградской области товаров и услуг на 31,2 млрд рублей

В 2024 году поставщиками выступили 1 145 областных предприятий МСП. Это больше на 27% (245 предприятий), чем в предыдущем году. Ленинградская область смогла достичь таких результатов благодаря мерам поддержки национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Также по итогам I полугодия отмечен кратный рост договоров на закупку ряда товаров, работ и услуг. Более чем в 21 раз выросли объёмы закупаемой продукции и услуг частных домашних хозяйств. Почти в 16 раз больше приобретено услуг по уходу с обеспечением проживания. В лидерах — услуги по трудоустройству и подбору персонала, строительные работы, финансовые услуги и услуги в области культуры.

Напомним, компании с госучастием обязаны в течение года совершать не менее 25% закупок в рамках 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса. Исполнение установленной квоты контролирует Корпорация МСП и Правительство Ленинградской области.

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