Предприниматели, работающие в этом направлении, ориентированы не только на получение прибыли, но и помогают региону в решении важных социальных задач. Среди направлений их бизнеса — дошкольные и образовательные учреждения, детские лагеря отдыха, спортивные секции и кружки, а также поддержка и помощь уязвимым категориям населения и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Социальным предпринимателям предоставляются региональные и федеральные меры государственной поддержки, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Гранты на развитие бизнеса и создание новых социальных проектов — это эффективный инструмент для бизнесменов чтобы реализовать свои идеи.

Героем этой истории успеха стала предприниматель из Всеволожского района Ленинградской области — Елена Акимова. Она получила грант на 500 тысяч рублей на обустройство игровой площадки в детском саду. Первый ясли-сад она открыла в марте 2021 года. Её социальный бизнес идёт успешно. На сегодняшний день со своей сильной командой опытных воспитателей и добрых нянь Елена уже открыла два филиала в Мурино.

Сначала был маленький ясли-сад, в нём я работала самостоятельно, чтобы понимать все внутренние процессы, иметь возможность тесно общаться с детьми и родителями, понимать их потребности. Работая самостоятельно, я увидела, какие сотрудники мне нужны и как правильно взаимодействовать с родителями. Я поняла формат услуги, наше качество и наши сильные стороны, — делится своим секретом успеха Елена Акимова. — Сад — это важное начало, первая ступень для детей, он учит детей быть самостоятельными. Дети получают необходимое общение со сверстниками, нужное нравственное воспитание, учатся понимать себя и окружающих. Очень много внимания мы уделяем развивающим занятиям. Мы уверены, что занятия необходимы детям и у нас их много, так ребёнок получает выбор, свой первый ориентир к тому, чем ему нравится заниматься больше всего. Занятия раскрывают творческий потенциал и готовят детей к будущему образовательному процессу в школе, развивают внимание и усидчивость.

Дело Елены — это место, где детей любят, а сотрудники относятся с душой к своей работе.

В Ленинградской области эффективно действуют организации, помогающие развитию предпринимательства, например региональный Фонд поддержки предпринимательства — центр «Мой бизнес», а также фонды и центры поддержки в муниципальных районах.

Всю информацию о государственной поддержке бизнеса можно найти на сайте областного Фонда: www.813.ru

Напоминаем, что молодые предприниматели до 26 лет и социальные предприятия Ленинградской области могут подать заявку на получение грантов на развитие бизнеса. Сделать это можно до 25 июля 2024 года.



