Ленинградская область отправила бойцам СВО автомобили, дроны и медикаменты

Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал группировке «Север» внедорожники, которые будут эвакуировать раненых бойцов, дроны, приборы ночного видения, системы РЭБ и детекторы БПЛА.

«Семь машин из гаража правительства после техобслуживания, доработки и оснащения РЭБ-защитой будут эвакуировать раненых бойцов из самых горячих точек СВО. Такая защита необходима: ребята рассказывают, что противники не гнушаются ничем — в том числе целевым образом атакуют машины, которые перевозят раненых бойцов. Также передали дроны различных модификаций, в том числе для артиллеристов. Финансово поддерживаем изобретение и производство оборудования, направляемого на СВО: уже поставлено на поток производство глушителей, сегодня направляем инновационные медицинские изделия, которые помогают залечивать любые раны и останавливать кровотечение. Ребята подтвердили эффективность нашего оборудования по борьбе с БПЛА — привезли трофей: посаженный при помощи наших технологий беспилотник-разведчик. Пожелал приближать нашу победу, в которой мы все абсолютно уверены!» — прокомментировал Александр Дрозденко.

