Всё для мошенников: одну квартиру продала, другую – заложила

19 июля в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 70-летней жительницы Гатчины. Накануне ей стали названивать неизвестные лица и пугать привлечением к ответственности за денежные переводы на Украину, которые, якобы, кто-то совершал от ее имени. Женщина поверила и, чтобы избежать наказания, обналичила свои накопления, сняв со счетов 350 тысяч рублей и отправив тремя переводами деньги злоумышленникам через приложение «Мир Pay», которое она установила на свой смартфон по указанию звонивших.

Однако наутро ей снова позвонили неизвестные, почуявшие золотую жилу, и пенсионерка сняла с кредитных карт в разных банках еще более 300 тысяч рублей и перевела туда же, мошенникам. В итоге материальный ущерб превысил 700 тысяч рублей.

20 июля в полицию обратился еще один потерпевший, которого также запугали ответственностью за переводы на Украину. 70-летний житель Гатчины десять дней общался с неизвестными лицами по телефону и, действуя по их инструкциям, а также чтобы обезопасить накопления, снял со своих счетов и с кредитных карт четыре миллиона 340 тысяч рублей и через то же приложение «Мир Pay» перечислил всю сумму на указанные мошенниками счета через банкоматы Гатчины.

18 июля в Коммунарский отдел полиции обратилась 58-летняя жительница Кобралово, работающая продавцом в кондитерской компании. В мессенджере «Телеграм» ей пришло сообщение якобы от имени руководителя о том, что один из сотрудников «сливает» персональные данные третьим лицам, и в «Почта Банке» на нее хотят оформить кредит. Когда наживка была проглочена, женщине позвонил «сотрудник ФСБ» и велел поехать в отделение банка в Петербурге на Купчинской улице, оформить кредит и деньги перевести на специальный счет.

Что сделала дама? Отправилась в банк на Купчинскую улицу, получила там кредит в сумме 450 тысяч рублей, установила приложение «Мир Pay», через которое в банкомате в ТЦ «Балканский» пополнила чужую карту «Россельхозбанка». На следующий день, попрощавшись с деньгами, отправилась заявлять в полицию.

Дальше всех пошла 64-летняя жительница Мариенбурга, которая, послушавшись голосов в трубке, одну квартиру продала, другую заложила. 18 июля в УМВД России по Гатчинскому району обратилась женщина, работающая кассиром. В течение двух месяцев, действуя по указанию неустановленного гражданина, который по телефону представился сотрудником Центрального банка РФ Ивановым Юрием Сергеевичем, под предлогом сохранения денежных накоплений она перевела все деньги на чужие счета. В сбербанке сняла больше миллиона своих, в «Почта Банке» оформила миллионный кредит, в «ВТБ» взяла еще один заем и кредитную карту на общую сумму 360 тысяч рублей – все деньги перевела на счета преступников. Потом продала квартиру на ул. 120-й Гатчинской дивизии и вырученные средства в размере 2 млн 750 тысяч рублей отправила туда же. Еще одну квартиру на той же улице заложила и вырученные полмиллиона перевела мошенникам. Потом до кучи оформила кредитную карту «МТС» и послала преступникам еще 15 тысяч рублей.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.