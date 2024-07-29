Поступление в вуз: большинство заявлений подают через Госуслуги

Сервисом «Поступай в вуз онлайн» воспользовались более 600 тыс. человек. Среди поступающих 58% девушек и 42% юношей. В числе самых популярных специальностей в этом году снова лидирует ИТ.

Какую форму обучения выбирали

66% — очную

13% — очно-заочную

21% — заочную

Самые популярные направления

Информатика и вычислительная техника

Информационные системы и технологии

Юриспруденция

Прикладная информатика

Лечебное дело

Самые популярные вузы

РАНХиГС

Финансовый университет

СПбПУ

НИУ ВШЭ

КФУ

На Госуслугах сейчас размещены предложения почти 9 тыс. работодателей о целевом обучении в вузах. Абитуриенты подали на них уже 150 тыс. заявок. Больше всего на портале предложений об учёбе в медицинских вузах – это обусловлено процентом целевой квоты, который устанавливает Правительство.

Самые популярные вузы по целевому обучению

МГМУ им. И.М. Сеченова

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

ПСПбГМУ им. И. П. Павлова

Российский университет медицины

СПбГУ

Самые популярные работодатели

Минздрав Московской области

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Московский метрополитен

Департамент здравоохранения Москвы

Центральная дирекция здравоохранения РЖД

На Госуслугах можно подать заявление в 5 вузов, в каждом из которых можно выбрать до 5 направлений. В случае поступления заключить договор можно дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».

Сервис Госуслуг разработаны в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».