«Вспомним, товарищ, мы Афганистан…»

Начальный этап этих событий долго скрывался от народа. Наверное, иначе было нельзя. Страна жила мирной жизнью. Люди готовились к встрече Нового года. Впереди – стабильная жизнь, уверенность в завтрашнем дне. Об этом периоде истории в первую очередь помнят те тысячи советских семей, которые на себе лично испытали Афганистан…

Кратко напомню хронологию событий. Руководителем нашей страны в то время был Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Политбюро ЦК КПСС на заседании от 12 декабря 1979 года приняло постановление о введении войск в Афганистан. Военные меры принимались не для захвата территории Афганистана, а для охраны своих государственных границ. Территория Советского Союза – это 15 союзных республик, три из которых – Туркменская, Узбекская и Таджикская – граничили с Афганистаном. Еще одна причина ввода войск – необходимость остановить попытки США закрепиться на этой территории. Главным же основанием для оказания военной помощи стали просьбы руководства Афганистана об этом. Таких официальных обращений было 20.

Руководством советского государства было принято решение поддержать сторонников концепции социализма в Афганистане, пришедших к власти в результате Апрельской революции 1978 года. Выполняя решение партии и правительства, 25 декабря 1979 года по тревоге были подняты войска Краснознаменного Туркестанского (ТуркВО) и Средне-Азиатского (СаВО) военных округов.

В ТуркВО и СаВО в кратчайшие сроки были развернуты около 100 соединений, частей и учреждений. Из запаса призвано более 50 тысяч военнообязанных, из народного хозяйства было подано около 8 тысяч автомобилей и другой техники. Для руководства этими мероприятиями была сформирована оперативная группа Министерства обороны СССР во главе с первым заместителем начальника Генштаба генералом армии С.Ф. Ахромеевым. Командующим 40-й армией назначен первый заместитель командующего войсками ТуркВО генерал-лейтенант Ю.В. Тухаринов.

Ввод в Афганистан соединений и частей Сухопутных войск 25 декабря 1979 года осуществлялся по двум направлениям: Термезскому (Узбекская ССР) через р. Амударью – перевал Саланг – Кабул – Джелалабад и Куш-кинскому (Туркменская ССР) на Герат – Шиндант – Кандагар. Через р. Амударья в районе г. Термез был возведен наплавной мост. По нему начала марш в направлении Кабула 108-я мотострелковая дивизия. Тогда же афганскую границу пересекли самолеты ВТС с личным составом и боевой техникой 103-й воздушно-десантной дивизии и отдельного парашютно-десантного полка (без двух батальонов).

Группировка Вооруженных Сил СССР на территории Демократической республики Афганистан называлась «Ограниченный контингент советских войск в Афганистане» (ОКСВА). Каждому входившему военнослужащему была выдана памятка о том, как вести себя с местным населением, уважать их традиции, и краткий словарь с основными понятиями.

Афганистан... Это жаркое слово всё больше и больше становится сегодня историей. Историей горькой и поражающей мужеством, трагической и незабываемой. Афганистан прошли более 600 тысяч советских граждан,

86 человек удостоены высшего звания Героя Советского Союза и 6 человек – звания Героя России. Из них 32 человека – посмертно.

Мы, офицеры и солдаты, прошедшие Афганистан, с честью выполнили свой воинский долг перед Родиной, были верны военной присяге. В Гатчине и районе в настоящее время проживает более 250 участников боевых действий в Афганистане. Из них двое – майор Г.Р. Ибраев и подполковник А.А. Чеботников – вошли в Афганистан в декабре 1979 года.

Афганистан – это не только боевые действия советских солдат и афганской армии против душманов. Это пример доброй и бескорыстной помощи советских солдат, которые щедро передавали свой опыт бойцам набирающей мощь народной афганской армии. Это пример доброй и бескорыстной помощи советского народа мирному населению республики. Это около 100 построенных и восстановленных лицеев, школ, училищ, свыше 25 больниц, около 40 мечетей, множество жилых домов, десятки и десятки километров прорытых и восстановленных арыков и каналов.

Трагический итог афганской войны: более 15 тысяч советских солдат и офицеров погибло, 58753 человек – были ранены, контужены, травмированы; 10751 человек остались инвалидами.

В городе Гатчине и Гатчинском районе погибло 9 человек. Вспомним их поименно:

- рядовой Сергей Викторович Шмагнов, водитель бензовоза. Первый погибший гатчинец, дата смерти – 31 мая 1980 года. Ему было всего 19 лет;

- капитан Виктор Анатольевич Мокрецов, летчик;

- майор Юрий Александрович Денисов, военный советник;

- рядовой Николай Александрович Угаров, водитель;

- прапорщик Геннадий Николаевич Ильящук, командир взвода;

- младший сержант Андрей Дмитриевич Васильев, начальник радиостанции;

- гвардии капитан Леонид Леонидович Александров, командир десантно-штурмовой роты;

- младший сержант Анатолий Викторович Николаев, специалист гусеничных тягачей;

- старший лейтенант Николай Николаевич Яструбенко, летчик-оператор Ми-24.

Вечная вам память, парни!

В 2002 году в Гатчине была официально зарегистрирована и начала работу общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана». В настоящий момент руководителем организации является подполковник милиции в запасе Александр Николаевич Давыдов.

Одним из главных итогов деятельности организации стало открытие в 2008 году в Гатчине на улице Киргетова памятника воинам-интернационалистам.

В 2019 году были сделаны уличные тематические стенды «Памяти павших, во имя живых» на перекрестке улиц Киргетова и Радищева. Большое спасибо руководителям города и района А.П. Худилайнену, А.И. Ильину, Е.В. Любушкиной и В.А. Филоненко, директору МУП «Тепловые сети» г. Гатчина А.А. Тахтай за оказание помощи.

21 декабря 2024 года возле памятного камня с надписью: «Тем, кто погиб. Тем, кто вернулся. Тем, кто ждал!» на ул. Мастеровой состоялось открытие стендов, посвященных воинам-интернационалистам, сделанных руками воинов-афганцев по инициативе нашего боевого товарища

В.И. Балабана. Участие в церемонии открытия приняла глава администрации Гатчинского округа Л.Н. Нещадим.

Ежегодно 25 декабря и 15 февраля в 12.00 у памятника воинам-интернационалистам на ул. Киргетова, д.12 собираются ветераны боевых действий. Это наша традиция. Приглашаем всех желающих на торжественное мероприятие, посвященное 37-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, которое состоится и в этом году 15 февраля.

Александр Чеботников, ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке