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Определены лучшие социальные инициативы Ленобласти

Комитет общественных коммуникаций подвёл итоги голосования за лучшие проекты 2023 года, которые были реализованы при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.

Рубрики:  Общество

«Проекты ленинградских СО НКО — это история не про деньги, а про достижение конкретных результатов и решение конкретных проблем жителей на местах. Это может быть и работа с детьми-инвалидами, пожилыми людьми, это могут быть и экологические проекты, патриотические проекты, волонтёрские инициативы, — особенно проекты, которые сегодня связаны с СВО. Здесь отдельные слова благодарности ленинградским СО НКО от наших ребят «за ленточкой», потому что я с ними общаюсь и, поверьте, Ленинградская область — один из лидеров по оказанию помощи и поддержке участников СВО. Это и ваша заслуга — вместе работаем на результат», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

По итогам голосования лучшими социальными инициативами признали:

— Проект «Дружба без ограничений» благотворительного фонда «Мы все равны»,

— Проект «Три стихии. Инклюзивно-оздоровительной среда для семей воспитывающих детей с ОВЗ» от РОО «Добро для всех»,

— Цикл мероприятий «Перезагрузка» по включению молодёжи Бокситогорского района в социальную деятельность» от Ассоциации активистов по реализации гражданских инициатив «Молодое Пикалёво»,

— Проект «Кадеты Росгвардии Ленинградской области» от Военно-патриотического и туристского клуба «Витязь»,

— Проект «Принять в Пятый Угол» от АНО «Дом милосердия «Пятый угол».

Победителей наградил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в финальный день Гражданского форума «Команда 47», который в этом году проходил в Сланцах в формате палаточного лагеря. 

В голосовании принимали участие жители Ленинградской области, которые являлись благополучателями проектов либо их интересы были затронуты в ходе реализации социальных инициатив. Также учитывались голоса представителей Общественной палаты Ленинградской области, органов исполнительной власти, СМИ и экспертов конкурсного отбора.