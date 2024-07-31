Ленобласть — за культуру отдыха на природе

Практику действий природоохранных ведомств региона по контролю соблюдения санитарной и пожарной безопасности в лесах губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил на совещании с природоохранными, лесными и силовыми структурами.

«Необходимо создавать инфраструктуру и формировать культуру отдыха на природе. Предлагаю разработать проект, который выйдет за границы ООПТ: на основе статистики сформируем перечень объектов, обеспечим мусорными контейнерами и вывозом, парковками, местами отдыха, противопожарными средствами и информационными щитами. Понимаем, что понадобятся антивандальные конструкции. Ответственные – комитеты эконадзора и природных ресурсов. Контроль – оставляю за собой», – поставил задачи Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что лес, природные красоты Ленинградской области остро требуют внимания: на многих объектах поток туристов во много раз превышает возможности, жители жалуются на огромное количество автомобилей, из-за которых не могут проехать к дому, «пробки» из сап-серферов, мусорные следы отдыха в лесах региона. При этом за время действия правила по продаже билетов в 5 особо охраняемых природных территориях региона собрано уже почти 1 млн рублей. На эти средства идет ремонт экотроп ООПТ, что является хорошим примером рачительного отношения к природе.

С 5 июля на территории Ленинградской области установлен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров в лесах. Комитеты государственного экологического надзора и по природным ресурсам во взаимодействии с ЛОГКУ «Ленобллес» ведут работу по соблюдению санитарной и пожарной безопасности в лесах, совместное патрулирование лесного фонда.

С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда возникло 73 возгорания, на 36% меньше, чем в 2023 году на общей площади 17,3 га. Средняя площадь одного лесного пожара – 0,24 га, что является одним из наименьших показателей в Северо-Западном федеральном округе в 2024 году. Все пожары ликвидированы в первые сутки обнаружения. Комитетом по природным ресурсам проведено 24 903 патрулирования, в ходе которого выявлено 255 нарушений правил пожарной безопасности в лесах.

В 2024 году комитетом государственного экологического надзора при работе по соблюдению санитарной и пожарной безопасности в лесах Ленинградской области объявлено 148 предостережений, осуществлено 408 консультирований и информирований, организовано проведение 179 профилактических визитов, 18 наблюдений за соблюдением обязательных требований экологического законодательства и 88 выездных обследований. По итогам надзорной работы рассмотрено 77 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 8,4 млн рублей.