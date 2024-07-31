В рамках фестиваля состоялся целый ряд мероприятий.

Первое из них - живой урок истории «Сказ о защитнике Града Петрова». Собравшиеся в зрительном зале кино-культурного центра «Юбилейный», в том числе ребята из детского оздоровительного лагеря «Адмиралтеец», с интересом посмотрели фильм «Спаситель Града Петрова Петр Христианович Витгенштейн», созданный при поддержке президентского фонда культурных инициатив межрегиональной общественной организации содействия возрождению культуры, духовности и патриотизма «Александро-Невское братство». Руководители военно-исторических клубов рассказали об амуниции, снаряжении, вооружении русской и французской армий, способах ведения военных действий в Отечественной войне 1812 года, с удовольствием сфотографировались с ними на память.

Презентацию памятника П.Х. Витгенштейну в Санкт-Петербурге представила архитектор А.А. Морозова. В августе 2023 г. руководитель общественной организации «Патриотический проект «Памяти предков будем достойны» П.В. Бабенко и О.А. Бабенко посетили город Полоцк в Республике Беларусь, где встретились с краеведами Алексеем и Андреем Буховецкими, которые организовали поездку в места героических сражений времен Отечественной войны 1812 года, связанных с именем Витгенштейна. Зрителям был предоставлен небольшой видеосюжет, записанный на историческом месте Клястицкого сражения и возле памятника герою Отечественной войны генерал-майору Якову Кульневу. В память о родоначальнике реконструкторского движения в Санкт-Петербурге Сергее Дороховском в исполнении Натальи Грищенко прозвучал «Романс Настеньки», посвященный генералам Отечественной войны 1812 года.

Около памятника «Победам П.Х. Витгенштейна» из уст игумена Макария – духовника Ленинградского областного отделения Александро-Невского братства прозвучало благословение участникам фестиваля, состоялся торжественный митинг и вручение наград. Особую ноту патриотизма внес лауреат международных конкурсов, приглашенный солист театра «Донбасс Опера» Владимир Вьюров исполнением замечательного произведения «Русский русскому помоги…», которое не раз звучало на концертных площадках Донбасса.

Центральным событием праздника стала военно-историческая реконструкция эпизодов Клястицкого сражения на Лялином лугу. Перед началом с приветственным словом к гостям праздника обратились и.о. главы администрации Сиверского городского поселения П.В. Семенов и депутат Законодательного собрания Ленобласти Л.А. Тептина. По традиции прочитал молитву «Отче наш» руководитель патриотического проекта «Памяти предков будем достойны» П.В. Бабенко.

«И гнянул бой…» Оружие, костюмы, боевые приёмы, грохот от ударов тяжелой артиллерии и мелкокалиберных пушек – всё вместе создавали атмосферу сражения. Реконструкция боя под Клястицами, где русский корпус под началом П.Х. Витгенштейна одержал первую победу над корпусом наполеоновского маршала Удино, была представлена членами военно-исторических клубов, среди которых «Эскадрон» (ком. И. Сысоев), «Морской гвардейский экипаж» (ком. А. И. Жданов), «Форт Красная Горка» (зам. ком. В.А. Степанов), «Первый легион имперской жандармерии» (ком. О. Ю. Саар), «19-й драгунский полк Великой армии» (ком. В.А. и О.С. Комиссаровы), творческое военно-историческое объединение «Марс», историко-культурный центр «Застава» (рук. Д.И. Шишкин), расчет пушки «Прусская слава».

Выступления казаков на горячих конях - воспитанников Красноборского центра казачьей джигитовки «Багмут» (рук. Р. Я. Павлик) зрители ждали с нетерпением. В этом году продемонстрировали высший класс верховой езды, сложнейшие конные трюки с элементами джигитовки не только взрослые, но и совсем юные наездники.

С творческими номерами выступили ансамбль «Казачий кордон» (рук. А. Субин), ансамбль «Русская песня» при Владимирском соборе (рук. иерей Андрей Ковальчук), ансамбль «Питерская ватага» (рук. И.В. Чипизубов). Казачья песня России – это выражение широкой казачьей души, песня любви и храбрости, песня свободы. Над Лялиным лугом лились песни донских и кубанских казаков - старинные, всеми любимые, которые исполнялись звонкими чистыми голосами, отлично дополняя атмосферу праздника.

В рамках фестиваля было много зрелищных моментов. В их числе командный турнир по рубке шашкой на Кубок П.Х. Витнегштейна, который прошел под эгидой клуба «Казачья удаль» (рук. М.А. Кондыба). В турнире приняли участие четыре команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и г. Пскова. Кубок завоевала команда «Кубань» из г. СПб (капитан М.А. Кондыба).

Фестиваль прошел на высоком уровне. Большое достижение, что у Сиверских жителей и гостей есть уникальная возможность прикоснуться к истории, окунуться в неповторимую атмосферу героической эпохи гусарских времён Отечественной войны 1812 года и реально ощутить себя участниками достопамятных событий, почувствовать причастность к сохранению культурно – исторического наследия своей малой Родины…

Все участники фестивали получили памятные значки.

Организационный комитет патриотического проекта выражает огромную благодарность за организацию, поддержку и участие:

- администрации Сиверского городского поселения,

- депутату Законодательного собрания Ленинградской области Людмиле Анатольевне Тептиной,

- МБУК СККЦ «Юбилейный» и лично директору О.Ю. Федоренковой,

- генеральному директору ООО «Феодоровский завод АВ» Д.В. Архипову,

- председателю правления Центра развития и поддержки казачества «СПб Казачья община» В.И. Когуту,

- генеральному директору СПБ ГБУК «Музейно – выставочный центр» О.А. Черняге,

- почетной гостье из Приднестровья, г. Каменка (бывшее имение Витгенштейнов) Е.В. Шипиловой,

- архитектору А.А. Морозовой,

- руководителям военно-исторических клубов,

- краеведам Алексею и Андрею Буховецким,

- бессменной ведущей фестивальных мероприятий Ольге Александровне Бабенко,

- руководителю общественной организации «Патриотический проект «Памяти предков будем достойны» Пётру Владимировичу Бабенко «по велению сердца положивших частицу души своей на алтарь памяти Героя России в Отечественной войне 1812 г. П. Х. Витгенштейна»…

Елена Жеребцова