По горячим следам раскрыто убийство

В ночь на 23 июля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району поступило сообщение: в Суйде в доме № 12 на Центральной улице в подъезде дерутся, и кто-то там же спит. Соседи – пьющие, неадекватные.

По прибытии на место происшествия наряд патрульно-постовой службы обнаружил возле подъезда дома труп мужчины с видимыми признаками насильственной смерти – травмой на лбу. Прибыла следственно-оперативная группа, установили личность погибшего – 53-летний Виктор К., житель деревни Тяглино. Осмотр тела показал, что мужчина получил тупую травму живота с разрывом печени и кровопотерей, а также множественные двусторонние переломы ребер, перелом скулы и латеральной стенки левой глазницы с кровоизлияниями.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ: причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий днем в Петербурге был задержан и полностью изобличен в совершении данного преступления 30-летний житель Сиверского Илья О., ранее судимый. Гражданин О. помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.