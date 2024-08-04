Зелёные чужестранцы в наших краях: радоваться или бороться?

Среди растений-чужестранцев есть как условные друзья, так и враги. Некоторые из них попали прямиком на наш стол или на наши клумбы. Но есть и такие виды растений, которые стали настоящими агрессорами, незаметно и быстро отвоёвывающими у местной флоры территорию обитания. Такие растения называют инвазивными, или инвазионными — от латинского слова invasio (нашествие, нападение, набег; насилие; насильственный захват). Некоторые из них даже попали в «Чёрную книгу флоры Средней России» (да, есть и такая книга, оказывается!).

Об инвазивных растениях, живущих бок о бок с нами на гатчинской земле, мы поговорили с биологом-экологом Людмилой Ионасовной Чиринскайте.

Переселенцы, ставшие «своими»

Холодный климат не позволял нашим предкам выращивать ставшие теперь привычными сельскохозяйственные культуры. Репа, редька, горох, дикий щавель, лебеда, дикие корнеплоды — вот примерный список овощей, которыми в древности питались славяне. Позднее к ним присоединились завезенные растения, ставшие основой русской традиционной кухни.

Картошка, как, кстати, и помидоры, пришла к нам из Америки, капуста — с Кавказа, свёкла — из Византии, огурцы — из Юго-Восточной Азии, морковь — из Ирана и Афганистана... Эти овощи хорошо прижились у нас и агрессорами не стали. Правда, чтобы их вырастить и сохранить урожай, нужно приложить много усилий — сами точно не справятся. То же самое — с некоторыми неовощными культурами.

- Мы живём в зоне тайги, и в нашей местности есть свой определённый набор растений-аборигенов, - говорит Людмила Чиринскайте. - Но в городе мы встречаем липы, клёны и многие другие широколиственные деревья и кустарники, которые обычно не растут в таёжной зоне. История появления у нас нетипичных для тайги культур связана, в том числе, и с обустройством Гатчины и дворцовых парков, когда декоративные деревья и кустарники привозили в Гатчину из южных областей России.

Некоторые из привезенных к нам деревьев, например, клён остролистный, вполне успешно здесь живут и размножаются самостоятельно. Весной под взрослыми клёнами можно увидеть большое количество молодой поросли, выросшей из семян. Но некоторые деревья так и не научились этому, как, например, липа.

Липы чувствуют себя у нас неплохо, а вот размножаться семенами не могут. Это дерево образует множество семян, но для их прорастания нужны определённые условия, которых у нас нет. Такие условия создают в специальных питомниках, откуда к нам и привозят молодые саженцы.

«Чёрная книга флоры Средней России»

Некоторые «пришлые» растения не только прекрасно у нас прижились, но и очень активно распространяются. Порой они превосходят в этом смысле даже исконно местные виды. И всё бы ничего, если бы здесь не заключалась угроза нашей экологической системе. Если говорить о деревьях, классическим примером стал клён американский, или ясенелистный, быстро образующий целые заросли молодой поросли. При этом после клёна американского или под его кроной не растет ничего...

Учёные давно уже обеспокоены этой проблемой. Они даже создали целую книгу, которую, по аналогии с Красной, назвали «Чёрной книгой флоры Средней России». В «чёрный список» вошло более пятидесяти видов чужеродных растений, как культивируемых, так и заносных, которые активно проникают в местные экосистемы. Среди них есть как просто сорные, так и откровенно опасные для человека.

Из самых известных «врагов» - печально известный всем борщевик Сосновского и амброзия полынолистная. Борщевик вызывает тяжёлые, плохо поддающиеся лечению ожоги, а амброзия - сильную аллергию. Бороться с такими растениями непросто хотя бы потому, что это опасно и требует особой тактики и специальных средств. Среди условных «друзей» - недотрога, золотарник канадский, окопник кавказский, ромашка душистая, люпин многолистный.

Интересно, что все эти растения поначалу казались друзьями и были завезены к нам с вполне определёнными целями — ради красоты или пользы.

- Виды декоративных или сельскохозяйственных растений, которые привезли сюда когда-то, называются интродуцированными, или интродуцентами (от лат. introduction - «введение»), - говорит Людмила Чиринскайте. - Попав к нам, они хорошо прижились. Но некоторым здесь так понравилось, что они начали активно размножаться, занимая всё большие территории — то есть стали инвазивными.

Как это им удаётся? Некоторые виды растений не могут даже зиму пережить, другие же оказались морозоустойчивыми. Многие растения очень плодовиты, что повышает их выживаемость.

Давайте познакомимся поближе с самыми характерными зелёными «чужеземцами», попавшими в «Чёрную книгу» Гатчинского района.

Борщевик Сосновского

О борщевике Сосновского сказано уже очень многое. Это классический и очень наглядный пример того, как завезённое растение может стать серьёзной экологической проблемой в новом ареале. Его распространение не только приводит к экологическим изменениям, но и создаёт угрозу для здоровья человека.

Внимание! В солнечную погоду сок борщевика при контакте с кожей вызывает сильнейшие химические ожоги (фотодерматит), которые не заживают в течение нескольких месяцев. При попадании сока борщевика на незащищенный кожный покров врачи рекомендуют незамедлительно удалить сок салфеткой, смыть раствором питьевой соды и прикрыть от солнечных лучей. При появлении волдырей обратитесь к врачу - ни в коем случае не вскрывайте их самостоятельно!

Естественные места произрастания борщевика — Центральный и Восточный Кавказ, Закавказье и Ближний Восток. В связи с культивированием его как силосной культуры он получил распространение в Восточной и Северной Европе, в России и на Украине. К нам его привезли в 1950-х годах и уже в 1980-х перестали выращивать из-за его агрессивности. Борщевик оказался настолько «силён», что добрался даже до Америки и Арктики!

В чём же его сила? Во-первых, борщевик Сосновского не боится морозов. Во-вторых, он способен стремительно и легко размножаться, забивая собою всё окружающее пространство. Одно взрослое растение образует тысячи семян, которые легко распространяются ветром.

Бороться с борщевиком трудно. Заросли этого растения пытаются обрабатывать гербицидами. Само растение это убивает, но семена и корневища выживут в земле и прорастут в следующем году.

Взрослые растения обычно скашивают: первый раз - в мае, до образования семян; второй раз — в августе, чтобы уничтожить молодую поросль. Но просто скашивать растения борщевика мало - их нужно сжигать. Если семена уже образовались и попали на землю, они непременно дозреют и в своё время прорастут. При этом семена, упавшие на землю, могут сохраняться не один год.

Топинамбур

Топинамбур пришёл к нам из Северной Америки. Он тоже относится к инвазивным видам, но при этом считается одним из самых безобидных «пришельцев». Более того, «земляная груша» оказалась весьма полезной для человека.

Клубни топинамбура съедобны, вкусны и полезны. У нас топинамбур был известен довольно давно, но его быстро вытеснил картофель из всё той же Америки. Позднее топинамбур стали выращивать как силосную культуру. Ещё позже выяснилось, что в этом растении содержится масса полезных для человека веществ и микроэлементов. В частности, в нём есть инулин — пробиотик, незаменимый в лечении диабета.

Топинамбур очень вынослив и быстро распространяется как семенами, так и клубнями, очень легко уходя с огородов в поле. Причина, по которой его занесли в «Чёрную книгу» - всё та же агрессия в среде обитания и вытеснение других видов. Кстати, именно это свойство топинамбура сделало его растением, которое может нам помочь победить борщевик.

Как говорится, клин клином вышибают, с той лишь разницей, что топинамбур гораздо менее опасен для природных сообществ и совершенно безопасен для человека.

Золотарник канадский

С золотарником канадским мы познакомились прямо во дворе редакции газеты «Гатчинская правда» - на клумбе. Это эффектное растение с пышными золотистыми соцветиями можно встретить не только на наших клумбах, но и в цветочных магазинах — им часто украшают букеты, особенно осенние.

Когда-то золотарник пришел к нам как декоративное растение, но теперь растёт сам по себе и везде. К инвазивным видам это растение причислили по следующим причинам. У золотарника — мощная корневая система, с помощью которой он быстро размножается, постепенно завоевывая новые пространства. Корневища у него огромные и живучие — под ним практически ничего не растёт.

Целые поля золотарника можно увидеть, например, в Пудости: достаточно в перекопанную почву попасть части его корневища, как начинается бурный рост всего растения. Распространяется золотарник и семенами, которых у него — тысячи.

К счастью, золотарник не ядовит. Более того, его считают лекарственным растением. К тому же он замечательный медонос, которому очень рады пчеловоды.

Окопник кавказский

Этот вид окопника, как видно из его названия, пришёл к нам с Кавказа. Его цветы приятного ярко-голубого цвета напоминают милые колокольчики. Мы видим его повсюду, но при этом уже замечаем, что с каждой весной его становится на наших улицах всё больше и больше. Действительно, это с виду безобидное растение считается злостным сорняком, отчего и попало в «Чёрную книгу» нашей флоры.

В Среднюю Россию окопник кавказский завезли как декоративное растение. Он быстро освоился и давно уже вышел за пределы городских клумб, захватывая все большие пространства. Размножается окопник корневищами и семенами, образуя обширные плотные заросли. В настоящее время считается обременительным, трудноискоренимым сорняком в садах и на дачных участках.

Растения рода окопников принято считать лекарственными, однако современные учёные с осторожностью относятся к этой версии его применения. С другой стороны, в некоторых местах окопник считается хорошей кормовой культурой — содержание в нём белков с ценными аминокислотами почти такое же, как в люцерне.

Недотрога

Ещё один инвазивный вид наших мест — недотрога (род Impatiens), растение, относящееся к семейству бальзаминовых. В Россию недотрогу как декоративный и медоносный вид завезли из Центральной Азии. Такое название растение получило благодаря своей уникальной способности: его созревшие плоды «взрываются» при малейшем прикосновении, выбрасывая семена.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области встречаются следующие виды недотроги: недотрога обыкновенная (с ярко-желтыми цветками), недотрога мелкоцветковая (с маленькими светло-желтыми цветками) и самый, пожалуй, яркий представитель этого рода - недотрога железконосная (с цветками насыщенного розового или пурпурного цвета).

Это растение считается инвазивным видом, так как быстро и легко размножается и распространяется с помощью семян. И всё же недотрога — скорее, наш друг. Это растение играет важную роль в экосистемах, обеспечивая пищу и укрытие для множества насекомых и других мелких животных.

Недотрога - замечательный медонос, который цветёт у нас чуть ли не до морозов. Также заросли этого растения способствуют сохранению влажности почвы и предотвращают её эрозию.

Люпин многолистный

Это эффектное растение, в многоцветных зарослях которого так приятно устраивать фотосессии, завезли к нам из Северной Америки в начале XX века как кормовую и декоративную культуру. Ещё одна причина широкого использования этого растения - способность обогащать почву азотом.

Люпин многолистный не ядовит, не жжется и не вызывает аллергии. Тем не менее, он тоже занесён в «Чёрную книгу Средней России» как один из самых злостных сорняков. Проблемы с ним начались, когда он убежал в дикую природу и начал проявлять себя как вредоносный чужеродный вид.

Люпин образует много семян, у него нет естественных врагов, а в его стеблях содержатся алкалоиды — ядовитые соединения, которые не полезны для здоровья животных. В настоящее время это растение захватывает обширные площади лугов, проникая в леса и вытесняя аборигенные растения.

В поисках баланса

- Все растения, которые прибыли к нам из разных краёв, очень разные, с разной судьбой и разной степенью влияния на нашу жизнь, - говорит Людмила Чиринскайте. - Перед тем как интродуцировать любое растение, стремясь обогатить им наше биоразнообразие, надо очень внимательно подойти к его выбору. Вполне возможно, что этот вид будет полезным для нас. Но при этом важно внимательно изучать его биологию и обязательно прогнозировать, как этот вид поведёт себя в наших условиях. То же самое касается и очень многих видов животных, которые были привезены к нам для обогащения нашей фауны. Иногда они так сильно размножаются, что начинают вытеснять естественные виды...

В природе все сбалансировано, и когда мы вносим в неё что-то чужеродное, хоть и полезное на наш взгляд, ей могут понадобиться многие десятилетия, столетия и даже тысячелетия, чтобы восстановить это равновесие.

Юлия Лысанюк