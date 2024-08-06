Судебные приставы в Санкт-Петербурге взыскали с бывшего военного 35 млн рублей уголовного штрафа

Предприимчивость военного суд расценил как «Получение взятки в особо крупном размере» — ч. 6 ст. 290 УК РФ. Осужденного приговорили к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 35 млн рублей.

Сотрудники Специализированного отдела судебных приставов по г. Санкт-Петербургу ГМУ ФССП России возбудили исполнительное производство.

«Чтобы обеспечить исполнение решения суда, судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с автомобилями марок Lexus NX 300 и BMW X5, принадлежащими должнику, — комментирует начальник подразделения ГМУ ФССП России Николай Мариян. — Также сотрудник ведомства обратил взыскание на денежные средства осужденного в рублях и валюте».

В результате применения мер принудительного исполнения уголовный штраф коррупционера полностью погашен.