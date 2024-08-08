Для мошенников ничего не жалко?

Только на прошлой неделе мы сообщали о баснословных финансовых потерях граждан, в очередной раз озолотивших преступный мир. Суммы, которые потеряли в конце июля патологически доверчивые жители Гатчинского округа, исчисляются десятками миллионов. И вот опять…

4 августа в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от 69-летней жительницы садоводства массива «Чаща», пенсионерки. В последнюю неделю июля ей кто-то позвонил под видом сотрудника Центрального банка России и сообщил, что ее персональные данные из «Госуслуг» скачали злоумышленники, которые теперь могут снять деньги со всех ее счетов. Звонивший уговорил пенсионерку совершить ряд операций для спасения денег, в результате чего она лишилась огромной суммы.

Махинация впечатляет своей простотой и наглостью. Действия потерпевшей тоже производят неоднозначное впечатление. 27 июля дама поехала в Петербург на проспект Чернышевского, где в отделении сбербанка ее встретила незнакомая женщина по имени Елена Геннадьевна. Пенсионерка сняла со своего счета

1 млн 800 тысяч рублей и вручила их Елене Геннадьевне, которая передала деньги курьеру. Далее вместе с Еленой Геннадьевной дама поехала на Думскую улицу – в другое отделение сбербанка, где сняла со своего счета три миллиона и тоже отдала их Геннадьевне для передачи курьеру.

Прошло три дня. Просветления не наступило. 31 июля дачница вместе с небезызвестной Еленой Геннадьевной снова поехала в Петербург – в отделение сбербанка на Московском проспекте и сняла с четырех своих банковских счетов почти четыре миллиона рублей. Которые, конечно, отдала милейшей Елене Геннадьевне, а та, в свою очередь, передала их «курьеру». Аминь. …4 августа в гатчинской полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Ущерб превысил 8 миллионов 700 тысяч рублей.

3 августа в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 78-летняя жительница Гатчины, которую обманули по телефону. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы мониторинга (мониторинга чего?..) и сказал, что со счета пенсионерки какие-то паразиты хотят снять денежные средства. «Сотрудник» предложил для сбережения средств перевести их на счет «безопасности» по номеру телефона через приложение. Напуганная женщина поверила и сделала несколько переводов на общую сумму …1 миллион 955 тысяч руб. Еще без малого два миллиона осели в карманах негодяев.

Ну, ладно – пенсионерки, ладно – женщины преклонного возраста, доверчивые и неискушенные. Но и молодые мужчины – предприниматели недалеко ушли.

2 августа в Коммунарский отдел полиции обратился 38-летний житель Коммунара, самозанятый. В течение двух недель неизвестные злоумышленники путем обмана и злоупотребления доверием в ходе телефонных разговоров в мессенджерах WhatsApp и «Телеграм» ввели его в заблуждение относительно своих намерений и похитили принадлежащие ему деньги – более 1,5 миллионов рублей.

Потерпевший, наслушавшись баек в телефонной трубке, действуя согласно инструкции неизвестных доброхотов, самостоятельно набрал кредитов на общую сумму 1 млн 600 тысяч рублей, а затем перевел все деньги на банковские счета, номера которых ему продиктовали преступники. Мошенники остались с прибылью, бизнесмен – с кредитами.

И это еще не предел. Парадоксально, но жертвой интернет-мошенников стал …сотрудник банка: 38-летний эксперт банка повелся на предложение заняться инвестициями, в результате чего потерял почти полмиллиона.

В гатчинскую полицию обратился житель Коммунара – с заявлением о мошеннических действиях неустановленных лиц. В июне в мессенджере «Телеграм» он познакомился с девушкой, которая предложила ему инвестировать. Действуя по указаниям виртуальной красавицы, эксперт сделал несколько переводов на чужие счета и в общей сложности перевел в качестве «инвестиций» 445 тысяч рублей. После чего связь с мошенниками прекратилась. Мужчина понял, куда он «инвестировал», и пошел в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены очередные уголовные дела.