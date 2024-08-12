Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 августа

31 июля Гатчинский муниципальный округ посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе рабочего визита он осмотрел результаты благоустройства общественных территорий в Коммунаре и в Лукашах, побывал в Гатчинской больнице и в бассейне «Атлантика», проверил ход строительства новой школы на Аэродроме и процесс реконструкции гатчинской школы № 4, а также встретился с активом округа.