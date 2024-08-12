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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

13.08.24 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская. 

 

13.08.24 с 10:00 до 18:00                           

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино, д.31,32,35,36.

 

13.08.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны,

д. Старые Черницы.

 

13.08.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Питкелево,

д. Ронилово,

д. Реболово,

д. Войсковицы,

тер. СНТ Пламя

СНТ «Кристалл»,

СНТ «Ленинец»,

СНТ «Полет-2»,

СНТ «Прометей-Учхоз»,

д. Сяськелево,       

д. Тойворово,

д. Акколово,

д. Туганицы.

  

13.08.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

д. Пижма.     