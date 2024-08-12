Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 13 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 13 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
13.08.24 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская.
13.08.24 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино, д.31,32,35,36.
13.08.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны,
д. Старые Черницы.
13.08.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Питкелево,
д. Ронилово,
д. Реболово,
д. Войсковицы,
тер. СНТ Пламя
СНТ «Кристалл»,
СНТ «Ленинец»,
СНТ «Полет-2»,
СНТ «Прометей-Учхоз»,
д. Сяськелево,
д. Тойворово,
д. Акколово,
д. Туганицы.
13.08.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
д. Пижма.
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