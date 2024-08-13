«Спасибо за спасение моего папы!»

В июле в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу в тяжелом состоянии поступил 66-летний мужчина, бывший военнослужащий, инвалид первой группы. Из-за облитерирующего склероза он лишился обеих ног, а после большого инфаркта миокарда у мужчины развилась сердечная недостаточность.

- К нам его привезли по поводу опасного для жизни нарушения сердечного ритма в виде желудочковой тахикардии, – рассказывает заведующий кардиологическим отделением Гатчинской КМБ Олег Голощапов. – Пациента поместили в реанимацию, где стали проводить медикаментозную терапию, но без особого эффекта. Мы проконсультировались с докторами Ленинградской областной больницы и совместно приняли решение перевести пациента туда – для установки постоянного кардиостимулятора с возможностью проведения электрической кардиоверсии – т.е. удара током для восстановления синусового ритма.

…Однако перевод в областную больницу не состоялся: у пациента случилась остановка сердца – тахикардия перешла в фибрилляцию желудочков. Врачи-реаниматологи немедленно провели электроимпульсную терапию, начали реанимационные мероприятия, но прошло пять минут – никакого эффекта! И тогда было принято решение запустить неработающее сердце так: установить пациенту в сердце временный электрокардиостимулятор.

Пока один реаниматолог проводил непрямой массаж сердца и интубировал пациента – переводил его на искусственную вентиляцию легких, второй врач установил в центральную вену катетер и на фоне проведения реанимационных мероприятий завел в сердце провод электрокардиостимулятора. И сердце пациента забилось!

В общей сложности реанимация длилась около тридцати минут. Пациент выжил. На вторые сутки он был отключен от искусственной вентиляции легких, так как начал дышать самостоятельно и полностью пришел в сознание.

Но на этом сложности не закончились. У пациента возникли проявления полиорганной недостаточности. Это тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма – нарушение органной функции у больных в критическом состоянии, которое нередко приводит к летальному исходу. К счастью, гатчинские доктора с этим справились.

- В течение десяти дней нам удалось купировать проявления полиорганной недостаточности и в стабильном состоянии – по договоренности с главным кардиологом Ленинградской области – мы перевели пациента в областную больницу для установки прибора, который будет «заводить» его сердце в случае остановки и снимать аритмию, – сказал Олег Голощапов.

Несколько дней назад Олегу Игоревичу позвонила дочь пациента и рассказала, что ее отца успешно прооперировали и выписали из Ленинградской областной больницы с установленным кардиостимулятором. Теперь прибор будет следить за сердечным ритмом.

На сайте «ПроДокторов» дочь пациента оставила благодарный отзыв гатчинскому доктору: «От всего сердца хочу поблагодарить Олега Игоревича Голощапова за спасение моего папы. …Коморбидный пациент со сложнейшими диагнозами, к тому же инвалид 1-й группы, без ног – никто не махнул на него рукой, как на безнадёжного. Более того, когда у папы остановилось сердце, Олег Игоревич почти час реанимировал его! Этот Врач (с большой буквы!) сделал все, чтобы папа еще был с нами. Я безумно благодарна вам, доктор, что вы боретесь за жизнь каждого пациента. Низкий вам поклон!».

Екатерина Дзюба