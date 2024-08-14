Стражи порядка провели зарядку для подростков в Гатчине

В традиционной акции «Зарядка со стражем порядка – 2024» участвовали сотрудники УМВД России по Гатчинскому району вместе с ветеранами отдела внутренних дел, представителями Общественного совета при УМВД России по Гатчинскому району и подростками Гатчинского дворца молодежи.

В этом году утренняя зарядка под музыку проходила у Гатчинского дворца молодежи на территории сквера «Сирень. Пять лепестков счастья».

Главной целью акции является воспитание у подрастающего поколения законопослушного поведения, уважительного отношения к спорту, пропаганда здорового образа жизни. Позитивное объединяющее поколения спортивное мероприятие понравилось всем участникам.