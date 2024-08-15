Болеем за «Ленинградец»!

Вера и поддержка

В летний воскресный день болельщиков на «Рощино Арене» встречал добродушный символ Ленинградской области – лось Лосилий с позитивным приветствием: «Сегодня мы точно победим». В эти слова хотел верить каждый из 800 зрителей, пришедших на игру – достойная посещаемость для Второй лиги российского футбола. Люди приезжали на матч из разных уголков Ленинградской области – нам повстречались фанаты из Тосно, Гатчины, Выборга. Всех приехавших на железнодорожный вокзал ожидал комфортный трансфер до стадиона на экскурсионном автобусе.

— Давно не виделись, Лосилий! Как настроение, победим сегодня? – спрашивает у талисмана команды болельщик Дмитрий. Мужчина болеет за «Ленинградец» с момента появления команды в 2018 году. Вместе с ним матчи посещают супруга Ирина и двое сыновей – мальчики 5 и 7 лет.

Специально для семейной аудитории клуб подготовил зону конкурсов и развлечений. Особой популярностью у детей пользовался теннисбол – ребята бегали по корту и перебрасывали через сетку мячик, используя для этого не ракетки, а свои ноги. Неподалёку проходила автограф-сессия игроков «Ленинградца» Максима Беляева и Ивана Маркелова – из-за травм в этот день они не могли помочь команде на поле.

— Уже набил руку, подписываю фото почти на автомате, — пошутил Иван. — А вообще, настроение сегодня боевое. Верим в победу команды!

Курск, мы с тобой

Наверное, это был первый матч в истории «Ленинградца», где наши болельщики эмоционально поддерживали не только своих ребят, но и команду гостей. Игра проходила на фоне трагических событий в Курской области. Неудивительно, что с трибун неоднократно раздавалось «Курская область, мы с тобой!» и «Россия – вперёд!».

Кроме того, по инициативе «Ленинградца» на стадионе был организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших курян. Волонтёры принимали необходимые вещи на кассе стадиона во время всего матча. Участие в акции приняли сотрудники и футболисты ленинградского клуба.

— Очень много желающих передать гуманитарную помощь, все откликнулись на наше сообщение. Радует неравнодушие всех в такой ситуации, очень много важных сегодня продуктов и вещей принесли: гречка, макароны, консервы, все для гигиены. Каждый вклад важен, – рассказал «Ленинградской панораме» помощник администратора Леонид Гаврилов, отвечающий за сбор гумпомощи.

Равная игра

Перед матчем «Ленинградец» и «Авангард» считались равными соперниками. В турнирной таблице после четырёх туров оба клуба входили в первую пятёрку, причём у курян было на одно очко больше.

Встреча началась ярко. Мяч в свои ворота срезал игрок «Авангарда» Радий Ямлиханов – так курьёзно «Ленинградец» повёл в счете. В попытке отыграться куряне устроили навал на наши ворота, много фолили, но не добились успеха – первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

— Начало хорошее, я очень верю в ребят, — делился в перерыве болельщик Макар Заневский. — Не знаю насчёт ожиданий от сезона, но очень хотелось бы вернуться в Первую лигу. А сегодня просто жду победы!

Во втором тайме «Авангард» продолжал атаковать и контролировать ситуацию, в игре ленинградцев ощущался лёгкий мандраж. Однако ситуацию исправил Михаил Горелишвили – наш нападающий вышел на замену и сразу же забил гол на 59-й минуте.

Дальше же произошло необъяснимое. «Ленинградец» атаковал, болельщики ликовали… вплоть до 80-й минуты. Когда с разницей в несколько мгновений «Авангард» вколотил в ворота хозяев сразу два мяча. Итоговый счёт: 2:2, домашняя ничья.

— Комментировать игру, которая изначально складывалась для нас положительно, сложно. Пропустили один мяч, пошла психология. Возможно, не хватает лидера, который мог бы взять на себя инициативу, успокоить ребят. Поэтому такой результат: ничья, – прокомментировал итоги матча главный тренер ФК «Ленинградец» Максим Астафьев.

Приходите на стадион

Наши футболисты упустили победу, однако их положение во Второй лиге остается весьма неплохим. Команда заработала одно очко и закрепилась в первой пятёрке, опережая солидных соперников – «Текстильщик», «Волгарь», «Кубань»… Стоит сказать, что это уже вторая домашняя ничья подряд – неделей ранее 2:2 сыграли с московским «Велесом».

Следующий матч наша команда проведет 17 августа в Новосибирске против «Сибири». А ближайшие домашние игры назначены на 21 и 25 августа. Речь идёт про кубковый матч с «Кристаллом» из Санкт-Петербурга и игру Второй лиги против «Челябинска». Болельщиков ждут на «Рощино Арене»: команде нужна поддержка на пути к возвращению в Первую лигу!

Ксения Бондаренко