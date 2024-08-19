Ламповские терема

Находки юных следопытов

Замечательно, что изучением исторических, архитектурных и этнографических особенностей деревни Лампово занимались школьники.

Летом 1998 года сюда отправилась группа мальчишек из районного подросткового краеведческого лагеря «Сиверская звёздочка», который базировался на территории Сиверской специальной школы-интерната. Я отвечал в этом лагере за краеведческую работу и поэтому организовал однодневную экспедицию в Лампово. Под моим руководством мальчишки обследовали тогда старинные дома и встретились с некоторыми старожилами деревни.

«Недавно группа подростков из районного краеведческого лагеря «Сиверская звёздочка» совершила этнографическую экспедицию в деревню Лампово, которая хорошо известна своими замечательными памятниками деревянного зодчества, – сообщала газета «Гатчинская правда» в июле 1998 года. – Здесь ребята встретились с местными старожилами, собирали предметы быта для пополнения коллекции музея истории Сиверской. Поездка в Лампово была очень удачной. Юные краеведы привезли 11 ценных экспонатов, реликвий конца ХIХ – начала ХХ века. Среди них прялка, самовар, бутылка «четверть», берестяной короб, ухват, утюг и другие предметы… Большую организационную помощь в поисковой работе ребятам оказала староста деревни Лампово А.П. Кузьмина».

Летом 2014 года экспедицию в эту деревню совершила группа школьников, участников детского краеведческого проекта «Сиверский родной мой край» (руководитель Любовь Ивановна Черкасова). Я принимал активное участие в реализации этого проекта и был ответственным за эту поездку, показал детям ламповские достопримечательности и организовал встречи с местными старожилами. Нашей целью стал сбор экспонатов деревенского быта, которые после окончания проекта мы планировали передать в один из местных музеев. Вот что рассказывал об этой поездке в отчётном сборнике учащийся 6-го класса Сиверской гимназии 12-летний Михаил Белых:

«В солнечный июньский денёчек мы с Андреем Вячеславовичем Бурлаковым отправились в поисковую экспедицию в деревню Лампово. Мы ехали на электричке всего несколько минут, а затем долго шли по дороге от платформы к деревне среди цветущих в поле люпинов. В пути видели работающий комбайн и аистов. Как же было хорошо!..

В деревне сохранилось много старинных деревянных домов с резьбой. Здесь кинематографисты снимали множество фильмов. На самом старом доме стоит дата «1864». Наличники окон украшены резными лошадками. Здесь жил извозчик. Вообще, в Лампово проживало много извозчиков, они обслуживали дачников, которые приезжали на лето в Сиверскую дачную местность.

Самый главный результат нашей поездки – то, что мы привезли подаренные нам ламповскими жителями старинные предметы: утюг, большую фотографию с изображением ламповской жительницы, старинную прялку и газету «Ленинские искры» 1949 года, найденную нами у церковного дома, который ремонтировался в то время рядом со старообрядческой церковью. Кажется, это единственная сохранившаяся на всём Северо-Западе деревянная старообрядческая церковь. Из всех подарков прялка оказалась самым ценным предметом. Поэтому мы подарили её Кобринскому музею «Домик няни А.С. Пушкина». На ней написана дата «1897» и инициалы бывшей владелицы – крестьянки. Это встречается очень редко на таких орудиях труда.

Поисковая экспедиция в Лампово мне очень понравилась. Местные жители оказались очень гостеприимными. В доме на улице Бертовка, напротив старообрядческой церкви, хозяйка напоила нас вкусным парным молоком».

Отчётные фотографии местных теремов и фрагментов резьбы, сделанные руководителем проекта и школьниками, пополнили архивную летопись деревни.

Знаменитый терем с незабытой историей

Настоящим шедевром деревенской архитектуры можно считать бывший дом Сафроновых (улица Центральная, 22), возведённый в 1864 году. Дата возведения постройки указана на его фасаде. Он очень богато украшен затейливой резьбой, где каждая деталь убранства расположена в точно отведённом месте. Особый интерес представляют наличники окон с фигурками стилизованных коней и уточек.

Владелец этого дома крестьянин Евсей Сафронов и его потомки занимались извозом, держали несколько экипажей и лошадей. Особенностью постройки, помимо его богатой резьбы, является яркая раскраска фасада. В белые, голубые и жёлтые цвета окрашены мезонин, балкон, резные детали; основным фоном им служит тёмно-красная раскраска фасада, создающая дополнительный эффект в оформлении. Поэтому по основному цвету окраски этот дом часто называют «малиновым».

Постройка находится в удивительно хорошем состоянии и в этом главная заслуга его современных владельцев. На момент постановки этого терема на государственный учёт в 1960-х годах он принадлежал М.С. Павловой и её потомкам. В 1997 году мне удалось познакомиться с хозяйкой этого дома Лидией Николаевной Ротовой и получить от неё некоторую информацию о первых владельцах.

Она же передала мне интересную семейную реликвию – фарфоровое блюдо ХIХ столетия с надписью «Пажеский корпус». В 1988 году во дворе этого дома в земле была найдена медаль «В память 300-летия Дома Романовых», 1913 года. Какое отношения она имела к бывшим хозяевам этого терема, установить не удалось. Но известно, что первый владелец дома, помимо извозчьего дела, был поставщиком конской упряжи для Конюшенного ведомства Санкт-Петербурга. Разбогатев, возвёл этот роскошный дом, пристроив к нему большой хозяйственный двор.

Занимаясь историей этого дома, удалось установить, что дом был срублен артелью плотников, которую возглавлял искусный резчик по дереву крестьянин Андрей Смирнов. Вместе с ним трудились мастера Степан Федосеев, Василий Исаков, Герасим Макаров и Василий Кошелев. Это по оценкам специалистов-архитекторов типичная «клетская шестистенная изба под двускатной кровлей, поставленная на высоком подклете».

Поиски и находки продолжаются…

Последний раз мне удалось провести обследование ламповских теремов в июне этого года. В этой работе мне помогали местный житель Николай Викторович Сергеев и юный краевед, студент одного из петербургских вузов Никита Козачёк. Мы провели фотофиксацию сохранившихся старых домов и недосчитались около десяти важных объектов, которые исчезли в последние годы. Среди них, например, двухэтажный дом Панкратьевых – представителей старейшего ламповского рода, построенный в 1886 году на Центральной улице деревни. Дом сгорел от случившегося пожара в 2017 году.

Много нового удалось узнать от потомка ламповских старожилов Евгения Георгиевича Платонова (хранителя небольшого домашнего музея старины), дед которого – старовер Алексей Платонов был извозчиком.

В результате обследования был выявлен ламповский дом, построенный в 1863–1864 годах (улица Жуковка,13), ныне принадлежащий Евгению Николаевичу Изотову. Недалеко находится бывший дом Груниных (улица Жуковка, 17), тоже возведённый в этот же период.

Но самым старый из «датированных» теремов оказался дом № 19 на этой же улице, богато украшенный резьбой. Год его постройки 1860. Сейчас продолжается работа по выявлению истории его первоначальных владельцев. Несколько крестьянских предметов прошлого, найденных на чердаке старинного дома, передал в дар Николай Викторович Сергеев.

Владелец одного из теремов, построенного в 1889 году, Денис Сергеевич Ермолин, учёный секретарь Кунсткамеры, кандидат исторических наук, возродивший в деревне Лампово жизнь приходской старообрядческой общины поморского согласия, пригласил нас осмотреть экспозицию создаваемого у него в чердачном помещении дома будущего музея истории деревни Лампово, где уже собрано немало предметов быта старообрядцев. Собранный за многие годы большой пласт краеведческих материалов, фотографий и документов составит основу готовящейся к изданию книги, посвящённой замечательному прошлому деревни Лампово и людям, сегодня сохраняющим память о прошлом нашей малой родины.

Андрей Бурлаков

Фото Никиты Козачка