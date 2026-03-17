Активным жителям — поддержка Ленобласти

На пресс-конференции в ТАСС председатель комитета Екатерина Путронен рассказала, как развитие ТОС позволит активным жителям посёлков и деревень объединяться и привлекать ресурсы на местные инициативы — от благоустройства дворов и детских площадок до сохранения деревенских традиций и создания клубов по интересам.

Главные изменения:

Увеличенный размер гранта на конкурсе грантов Губернатора ЛО: ТОС могут претендовать на субсидии до 4 млн рублей в общих конкурсных отборах, и до 500 тыс. рублей — на муниципальном этапе. Постановление Правительства региона вступит в силу с 18 марта. Важное условие: проект должен пройти общественное обсуждение, а к заявке на грант должны быть приложены документы, которые это подтверждают (протокол собрания, скриншоты обсуждений, опросы и т.д.).

На ТОС теперь распространяются все льготы и меры поддержки СО НКО: — помощь с регистрацией, отчётностью и юридическими вопросами;

— поддержка при подготовке заявок на гранты;

— помощь в оформлении проектной документации по благоустройству от АНО «Центр компетенций»;

— информационное сопровождение.

Только для НКО в форме ТОС: вводится полное бесплатное бухгалтерское сопровождение от региональных ресурсных центров.

«Активные жители есть в каждом поселении. Мы хотим, чтобы у них были все возможности воплощать свои идеи в жизнь. Новая система поддержки ТОС снимет с них лишнюю нагрузку и позволит сосредоточиться на проектах. А залог успеха — в связке с местной администрацией. В этом взаимодействии комитет тоже окажет поддержку», — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.