Серую «девятку» угнал подросток

Утром 17 августа в Новом Свете у дома 4-а инспекторы ГАИ обнаружили автомобиль марки ВАЗ-21093 серого цвета без государственных номерных знаков. Внутри автомобиля находился 16-летний местный житель Денис В. В ходе сверки идентификационного номера было установлено, что машина числится в розыске как угнанная накануне в Гатчине.

Днем ранее в полицию через службу 112 поступило сообщение от владельца «девятки», что 16 августа, с восьми до одиннадцати утра кто-то похитил его машину, припаркованную у дома № 9-в на ул. Чехова. Автомобиль сигнализацией не оборудован, КАСКО нет, ОСАГО нет, топлива в баке на 50 км. Как выяснилось, машину угнал подросток. Проводится проверка.