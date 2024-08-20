Серую «девятку» угнал подросток
Сотрудники Госавтоинспекции задержали несовершеннолетнего угонщика.
Рубрики: Криминал
Утром 17 августа в Новом Свете у дома 4-а инспекторы ГАИ обнаружили автомобиль марки ВАЗ-21093 серого цвета без государственных номерных знаков. Внутри автомобиля находился 16-летний местный житель Денис В. В ходе сверки идентификационного номера было установлено, что машина числится в розыске как угнанная накануне в Гатчине.
Днем ранее в полицию через службу 112 поступило сообщение от владельца «девятки», что 16 августа, с восьми до одиннадцати утра кто-то похитил его машину, припаркованную у дома № 9-в на ул. Чехова. Автомобиль сигнализацией не оборудован, КАСКО нет, ОСАГО нет, топлива в баке на 50 км. Как выяснилось, машину угнал подросток. Проводится проверка.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.