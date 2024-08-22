Президентская библиотека – к 30-летию празднования Дня Государственного флага Российской Федерации

История государственного флага уходит корнями в Средневековье. В материалах Высочайше учреждённого при Министерстве юстиции Особого совещания для выяснения вопроса о русских государственных национальных цветах имеется «Краткая записка о старых русских знамёнах» капитан-лейтенанта Петра Белавенца. Он пишет: «Стяги и знамёна до Петровской Руси подразделялись на знамёна Великих Государей, большия или „Великия“ полковыя, полковыя и сотенныя». Наибольшее значение, безусловно, имели так называемые Великого Государя знамёна. Они ближе всего подходили по значению к нынешнему штандарту, ибо указывали на присутствие государя. Более определённое упоминание о первых из них относится к знамени, бывшем с Великим Князем Дмитрием Донским в Куликовской битве в 1380 году. Об этом знамени можно с уверенностью сказать только то, что оно было большого размера и с изображением «образа Нерукотвореннаго Спаса». Точные размеры знамени неизвестны, а по форме «вероятно, оно было „косынкою“».

Необходимость в государственном стяге, особенно в торговом флоте, возникла при отце будущего российского императора Петра I – царе Алексее Михайловиче Тишайшем. Впервые белый, синий и красный цвета были выбраны для флага при спуске на воду первого русского военного корабля «Орёл» в 1668 году в селе Дединове на реке Оке.

Пётр I в начале своего царствования строго следовал традициям, введённым отцом. Когда Посольство Великое отправлялось в Европу, ему была написана длинная подробная инструкция, что надлежит делать. Одним из заданий посольства была покупка белых, синих и красных гарусов на флаги морские.

20 января 1705 года Пётр I издал указ, повелевавший поднимать на торговых судах новый бело-сине-красный флаг. Царь сам нарисовал его образец и определил порядок расположения горизонтальных полос. Триколор был торговым и коммерческим флагом, наряду с ним существовали личный штандарт императора и другие флаги, использовавшиеся для разных родов войск. При Петре I бело-сине-красное полотнище нашло воплощение в самых разных видах. Например, трёхцветные шарфы использовали офицеры лейб-гвардии Преображенского полка в качестве отличительных знаков. С 1700 года на военном флоте триколор сменили на Андреевский флаг. В морском уставе 1720 года Пётр I окончательно прописал, что бело-сине-красный флаг используется на торговых и коммерческих судах. Превращение триколора в общегосударственный символ потребовало длительного времени.

Только в 1896 году накануне коронации Николая II за бело-сине-красным флагом был окончательно закреплён статус единственного государственного флага Российской империи. Именно в это время три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Белый цвет символизировал свободу и независимость, синий – цвет Богородицы, покровительствовавшей России, а красный означал державность. Существовала ещё одна трактовка значений цветов флага – содружество Белой, Малой и Великой России.

В 1918 году государственным символом РСФСР, а в 1922 году – СССР, стал флаг красного цвета. 22 августа 1991 года Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР восстановила в качестве официального символа России триколор. Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 1993 года было утверждено Положение о Государственном флаге Российской Федерации. 20 августа 1994 года президент подписал указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

В настоящее время цвета государственного флага не имеют официальной трактовки, но принято считать, что белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – веру и верность, постоянство; красный – энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.