Когда пора делать ноги?

О том, что такое облитерирующий атеросклероз, и почему он чреват потерей нижних конечностей, рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Гатчинской клинической межрайонной больницы Вячеслав Миронов.

- Атеросклероз – хроническое заболевание, связанное с отложением холестерина в стенки артерий и формированием атеросклеротических бляшек. Формирование бляшек – процесс длительный, прежде чем атеросклероз проявит себя, проходит не одно десятилетие. Все начинается с небольшого холестеринового пятна на внутренней поверхности артерии с последующим ростом бляшки и формированием сначала сужения просвета артерии – стеноза, затем наступает полное перекрытие артерии – окклюзия.

- Это происходит в артериях ног?

- В том числе. Атеросклероз – системное заболевание и часто поражает все артерии. И артерии сердца, вызывая стенокардию и в дальнейшем инфаркт. И артерии шеи, которые питают головной мозг, поражение этих артерий приводит к ишемическому инсульту. И так далее…

- Отчего возникает атеросклероз?

- К сожалению, четкой причины атеросклероза нет, есть несколько теорий. На них мы не будем останавливаться, так как это слишком объемная и сложная тема. Но есть четкие факторы риска, наиболее опасный из которых – курение. Также к атеросклерозу может привести гиперлипопротеинемия (повышенный холестерин), артериальная гипертензия (давление выше значений 140 на 90), сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни (гиподинамия), эмоциональное перенапряжение, неправильное питание, наследственная предрасположенность, экология. У мужчин атеросклероз возникает чаще, чем у женщин.

Соответственно убирая факторы риска, мы тормозим развитие атеросклероза.

- Только тормозим?

- Увы, но только тормозим. Да и на все факторы мы повлиять не можем: наследственность, экологию, возраст и пол мы не изменим. Но мы точно можем повлиять на другие факторы: отказаться от курения, контролировать уровень холестерина в крови (липидограмму) и уровень глюкозы крови, артериальное давление и т.д.

- Как проявляется атеросклероз? И на что обратить внимание в случае заболевания ног?

- Задача артерий – доставить кровь, насыщенную кислородом и питательными веществами, к органам и тканям. Снижение кровотока в нижних конечностях приводит к «голоданию» – ишемии, в первую очередь, мышц. Проявление болезни будет зависеть от степени снижения кровотока в ногах.

Можно выделить две формы заболевания – острую и хроническую. При острой ишемии нижней конечности кровоток прекращается полностью, возникает резкая боль и онемение в голени и стопе. Постепенно прекращаются активные движения, а далее и пассивные, что в дальнейшем приведет к гангрене. Болевой синдром обычно очень интенсивный. Безусловно, это повод вызвать скорую помощь. В большинстве случаев пациентам необходима экстренная операция по восстановлению кровотока в артерии. В противном случае, это приведет к потере ноги.

- А хроническое проявление болезни? Тоже надо оперировать?

- При хронической форме облитерирующего атеросклероза боли и онемение нижних конечностей возникают при ходьбе, это так называемая «перемежающаяся хромота». Степень хронической ишемии будет зависеть от дистанции ходьбы без боли. При I степени ишемии человек способен пройти, прежде чем появится боль, более километра. При II А степени боль при ходьбе возникает после 200 метров, но до километра, при II Б степени – при ходьбе на расстояние до 200 метров. III А степень – это уже «боли покоя» без ишемического отека, при III Б степени возникают «боли покоя» с ишемическим отеком. Это критическая ишемия. IV А степень – это уже гнойно-некротический процесс с перспективой сохранения опорной функции ног, и IV Б степень – нежизнеспособность тканей.

При I и II степени ишемии следует начать с консервативного лечения и по возможности отсрочить операцию на максимально более длительный срок. Для это необходимо исключить факторы риска, особенно важно отказаться от курения. Также важным этапом лечения является тренировочная ходьба. Как бы это банально ни звучало, но именно ходьба помогает организму разработать дополнительные пути кровоснабжения – коллатерали и компенсировать кровоток в нижних конечностях. В большинстве случаев при выполнении данных условий дистанция безболевой ходьбы увеличивается, иногда даже значительно, и операции удается избежать. При ишемии конечности III степени и выше нужно срочно оперироваться.

- Операция делается путем мини-доступа, через прокол?

- Не всегда, все зависит от уровня и степени поражения артерий. Иногда оптимально для пациента выполнить «большую» реконструктивную операцию, как говорится, на долгие годы. В некоторых случаях лучше работают наши эндоваскулярные методы восстановления артерий. А иногда можно совместить эти два метода – это называется гибридный подход.

- В Гатчинской больнице уже так делают?

- Как раз начинаем. Теперь в штате нашей больнице появились блестящие сердечно-сосудистые хирурги, которые уже начали выполнять реконструктивные операции не только на артериях нижних конечностей, но и на сонных артериях. Именно тесное сотрудничество с сосудистыми хирургами позволит оптимально и индивидуально подобрать методы лечения каждому пациенту.

Хотелось бы напомнить читателям, что атеросклероз – довольно сложное и трудно поддающееся лечению заболевание, и побороть его можно только совестными усилиями. Только вместе, врач и пациент, мы можем повлиять на исход лечения.

Екатерина Дзюба

На фото: экстренная операция в 2 часа ночи. Удаление тромба из подвздошной артерии на ноге.