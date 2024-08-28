Начали работу 956 участковых избирательных комиссий 47 региона

Участковые комиссии в Ленинградской области сформированы на основе предложений парламентских политических партий, других политических партий и иных общественных объединений, а также предложений представительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

В УИК можно ознакомиться с данными о себе в списке избирателей

Участковые избирательные комиссии представляют список избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения. Гражданин, обладающий активным избирательным правом, вправе обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей.

В УИК можно подать заявление для голосования на дому по уважительной причине

Избиратели Ленинградской области, которые не имеют возможности по уважительным причинам проголосовать на избирательном участке на муниципальных выборах 7 и 8 сентября, могут сделать свой выбор находясь дома. Для голосования на дому необходимо заранее обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации с заявлением о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования. Такое заявление можно подать, в том числе, при помощи родственников или знакомых начиная с 29 августа и до 14 часов 8 сентября. Кроме того, такое заявление уже можно подать на портале «Госуслуги» (до 2 сентября).

Уважительной причиной для голосования на дому является состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися, другие уважительные причины, не позволяющие прибыть в помещение для голосования.

Полномочия УИК

В соответствии с законодательством участковая комиссия осуществляет следующие полномочия, в том числе:

- информирует избирателей о дне, времени и месте голосования, о зарегистрированных кандидатах;

- обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосования и другого оборудования;

- контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации;

- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги голосования на избирательном участке, составляет протокол об итогах голосования и передает его в соответствующую вышестоящую комиссию;

- объявляет итоги голосования на избирательном участке, и выдает заверенные копии протокола об итогах голосования лицам, осуществлявшим наблюдение за ходом голосования;

- рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на нарушение избирательного законодательства и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения.

В день голосования члены участковых избирательных комиссий приступают к работе за час до открытия избирательного участка и завершают работу после подсчета голосов избирателей, проведения итогового заседания комиссии, составления протокола об итогах голосования.

Подавляющее число избирательных участков размещаются в учреждениях образования и культуры, кроте того участки расположены в административных зданиях, учреждениях здравоохранения, других помещениях.

Узнать адрес избирательного участка, помещения для голосования и информацию о кандидатах можно с помощью «Цифровых сервисов» на сайте ЦИК России и в личном кабинете на портале «Госуслуги» (раздел "Выборы").