Мотивационный День молодежи: военкор НТВ Алексей Ивлиев встретился с молодежью Ленобласти

Слово как оружие – пожалуй, так можно охарактеризовать лейтмотив открытой дискуссии. Алексей Ивлиев рассказал о своем пути в большую журналистику. Мечта стать корреспондентом-международником трансформировалась в более сложный профессиональный выбор – работу в зоне боевых конфликтов. И этот мужской вызов самому себе Алексей Ивлиев принял. За несколько десятков лет в его послужном списке – освещение первой чеченской кампании, командировки на Ближний Восток и в Сирию.

Журналисты на передовой, несмотря на общепринятое табу, становятся целями для тех, кому закон не писан. Во время съемок в зоне СВО Алексей Ивлиев был ранен, прошел восстановление и вновь вернулся к журналистской работе. Военкор отметил, что у него есть талисман, который помогает психологически справиться с трудностями.

По словам лектора «Знания», как бы ни менялся характер и технологии вооруженных столкновений, но миссия военных журналистов неизменна – быть на стороне правды, используя слово как оружие.

«С началом СВО важным инструментом противодействия фейкам стали репортажи военкоров. Такого официального направления в журналистике нет, но эта профессия очень важна. Мы должны говорить правду о том, как живут, как сражаются наши ребята там – «на ленточке». А там каждый человек – герой. Общаясь с ребятами, понимаешь, что у них нет сомнений, что Победа будет за нами и мы добьемся своего», – подчеркнул Алексей Ивлиев.

Добавим, что 27 июня выступления лекторов «Знания» прошли по всей стране, они стали частью программы Всероссийского фестиваля «День молодежи» в единой концепции «Мечта. Гордость. Единство».

Инициативы Российского общества «Знание» реализуются в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».