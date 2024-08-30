Ленобласть – территория шоколада

«Кондитерская промышленность, выпуск шоколада сегодня набирают темпы развития в Ленинградской области. По итогам прошлого года рост объемов производства кондитерских изделий в области составил 5,6%. Наш шоколад идет на экспорт и пользуется большим спросом за рубежом. Новый завод позволит обеспечить потребительский спрос населения Ленинградской области и иных регионов на кондитерские изделия», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Новый завод мощностью более 20 тонн продукции в год будет построен в Лужском районе. Стоимость проекта — 800 млн руб., планируется создание не менее 60 рабочих мест.

Документ подписали Олег Малащенко и представить ООО «17:17» Иван Барышев.

Компания «17:17» выпускает подарочный, авторский шоколад, шоколад под собственными торговыми марками, проводит благотворительные акции.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области