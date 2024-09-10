О льготах для пенсионеров

Что касается индексации более ранних периодов работы (с 2016-2024 гг..), то эти недополученные повышения пенсии также будут выплачены, но только после того, как пенсионер завершит свою трудовую деятельность. Также с 2025 г. изменения затронут даты индексаций. Страховые пенсии будут индексировать не 1 января, а дважды в год: с 1 февраля будет осуществляться индексация с учетом инфляции, а с 1 апреля – с учетом индексации стоимости пенсионного балла.

Пенсионеры относятся к льготной категории граждан и, помимо заслуженного отдыха, могут рассчитывать и на другие преференции, подробнее о них в интервью МСК1 рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Налоговые:

пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество: на одну квартиру/комнату, один дом/часть дома, на одну мастерскую (иное помещение для ведения профессиональной деятельности), одно строение до 50 кв. м на земле сельхозназначения, ИЖС, ЛПХ, один гараж или место в паркинге;

от земельного налога освобождается площадь участка до 6 соток (за площадь, превышающую лимит, платить придется);

ряд регионов делают послабления для пенсионеров и по транспортному налогу (как правило, для автомобилей с двигателем до 150 л.с.);

пенсионер может вернуть НДФЛ не за 3, а за 4 года. Например, если в 2024 году пенсионер приобрел жилое помещение и в этом же году уволился с работы, подоходный налог в 2025 году он сможет получить не только за 2024, 2023 и 2022 гг., но и за 2021 г. (в рамках уплаченного за эти годы налога).

Услуги ЖКХ:

если расходы на услуги ЖКХ «съедают» 22% от дохода, пенсионеру полагается субсидия на оплату этих услуг. Регионы вправе устанавливать свой более низкий порог трат для получения субсидии;

за капремонт можно не платить при достижении 80 лет, а с 70 лет оплачивается лишь половина. Однако для льготы по оплате за капремонт необходимо, чтобы жилье было в собственности и пенсионер проживал один либо с нетрудоспособными (пенсионерами/инвалидами 1,2 группы).

Доплаты к пенсии:

до прожиточного минимума. Если пенсия неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума по региону, осуществляется доплата (либо до федерального, либо до регионального значения – в зависимости от того, какое значение выше);

ЕДВ (ежемесячная денежная выплата) полагается тем, кто является ветераном боевых действий, инвалидом, имеет государственные звания/награды (например, Герои России), а также пострадавшие в результате техногенных катастроф и ряд других. Полный перечень льготников можно уточнить в клиентской службе СФР;

к ЕДВ также полагается набор социальных услуг (НСУ), который можно получать как в виде бесплатных услуг, так и в виде денежной компенсации. К НСУ относятся: лекарства, медицинские изделия, санаторно-курортное лечение, оплата проезда к месту лечения и домой, а также ряд других;

с 80 лет пенсия увеличивается за счет удвоения ее фиксированной части (в этом году 16 269,76 рублей вместо 8 134,88 рублей в месяц);

наличие иждивенцев также дает право на надбавку (максимальная доплата за нескольких иждивенцев составит 100% фиксированной части – 8 134,88 рублей);

на доплату к пенсии могут рассчитывать те, кто имеет «сельский» стаж не менее 30 лет (25% к фиксированной части пенсии). Также увеличение фиксированной части положено пенсионерам, выработавшим необходимый «северный» стаж.

Здравоохранение:

Пенсионеры с пенсией не выше прожиточного минимума могут рассчитывать на скидку 50% при оплате лекарств по рецепту врача. Отдельные льготники могут воспользоваться бесплатным протезированием (например, Герои СССР, Герои России, Герои труда, кавалеры Ордена Славы, Ордена Трудовой Славы).

Трудовые льготы:

Работающий пенсионер может уволиться одним днем (не требуется двухнедельная отработка), может брать отпуск за свой счет до 14 дней (до 60 дней при наличии инвалидности). Отказать работодатель не вправе. Также пенсионер имеет право на 2 оплачиваемых дня при прохождении диспансеризации.

В рамках национального проекта «Демография» в регионах действуют программы «Активного долголетия», которые позволяют разнообразить свой досуг, пройти обучение в формате секций, кружков, лекций, круглых столов и практических занятий. О программах можно узнать в центрах социального обслуживания по месту жительства. Основные направления программ: здоровье (например, секции по скандинавской ходьбе для пожилых), финансовая грамотность, иностранные языки, компьютерная грамотность и многие другие. Обучение и занятия в рамках программ бесплатное.

Регионы вправе устанавливать свои льготы для пенсионеров, расширяя федеральные. Например, в части регионов установлены льготы по оплате общественного городского транспорта, при посещении культурно-массовых мероприятий, предусмотрена адресная социальная помощь нуждающимся, организуются досуговые мероприятия, обучение полезным навыкам.

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