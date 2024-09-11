«Мой бизнес — мои возможности» и ФАБА запускают серию образовательных вебинаров для бизнеса
Темами вебинаров станут важнейшие актуальные вопросы для развития малого и среднего бизнеса в области бухгалтерии и налогообложения: НДС для УСН в 2025 году, дробление бизнеса, учет и налогообложение в работе с маркетплейсами и другие.
«Налоги и бухгалтерия – два важных направления деятельности любой компании. При этом в ближайшее время малый и средний бизнес ожидает ряд значимых изменений в этих областях. Цель нашего образовательного проекта – помочь предпринимателям разобраться в новшествах, избежать ошибок и те самым уменьшить свои издержки», — прокомментировал Председатель правления Национального агентства развития предпринимательства
«Мой бизнес — мои возможности» Лев Кузнецов.
Обучение предпринимателей основам ведения бизнеса, финансовой грамотности, правилам налогообложения и другим навыкам предпринимательской деятельности проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В рамках образовательных мероприятий спикеры затронут важнейшие в современных реалиях темы:
НДС для УСН в 2025 году.
Дробление бизнеса: риски и последствия. Возможности амнистии.
Самозанятость: плюсы и минусы для предпринимателей.
Учет и налогообложение в работе с маркетплейсами.
Налоговая реформа с 1 января 2025-ого: что важно знать бизнесу.
Актуальные вопросы регистрации ЮЛ и ИП: разбор практических ситуаций.
Освобождение от уплаты НДС некоторых видов деятельности и сделок в рамках налоговой реформы с 2025 года.
НДС – все льготы и возможности в 2025 году
Вебинары будут проходить бесплатно по вторникам раз в две недели в 10:00 (Мск)
в сообществе «Мой бизнес» ВКонтакте https://vk.com/moibizbiz .
Подключиться сможет любой желающий.
«Грядущие изменения налогового законодательства очень сильно повлияют на экономику предприятий в целом, в любой отрасли. Налоговая нагрузка уже влияет на стоимость услуг и товаров. Именно поэтому сегодня так актуальна тема постоянного образования предпринимателей. Уверенно чувствовать себя в будущем смогут только те компании, кто сейчас занимается анализом своих финансов и налогов. Я считаю, что это триггерная точка: тот, кто проинформирован о грядущих изменениях будет находиться в более выгодной позиции, нежели тот бизнес, который впервые услышит о налоговых изменениях в январе или феврале 2025 года. Уже сейчас их нужно учитывать при взаимодействии с контрагентами и покупателями, чтобы бизнес остался прибыльным в следующем году», — поясняет Президент Федеральной Ассоциации Бухгалтеров-Аутсорсеров «Платинум» Анастасия Лобанова.