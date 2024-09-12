Догазификация в Ленобласти продолжается

«Достигли очередной круглой цифры по количеству заключенных договоров на догазификацию — их уже 40 тысяч. С каждым годом в программу, разработанную по поручению президента России Владимира Путина, включается все больше жителей нашего региона. Природный газ уже доведен до границ 32400 участков жителей региона, выполнено 10488 подключений. Работы по подключениям идут каждый день, динамика в этом году - самая значительная за время работы программы догазификации. Работаем над их увеличением: сегодня на заседании штаба по газификации решили расширить совместные меры со стороны представителей АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», администраций муниципальных образований и самих жителей по увеличению пусков газа в конкретные дома. Этому помогает субсидия, которая выделяется из бюджета Ленинградской области и составляет от 180 до 300 тыс. руб.», — рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

До границ земельного участка жителей газопроводы проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии из регионального бюджета. Максимальный размер на один дом составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей – льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тыс. рублей — остальным собственникам домов.

Жители могут подать заявки на догазификацию на портале Единого оператора газификации, на сайте компании «Газпром газораспределение Ленинградская область», на портале Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.