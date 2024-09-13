Самозанятые вперёд!

Региональный Фонд поддержки предпринимательства объявляет о начале приёма заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка Ленинградской области среди самозанятых граждан».

Номинации 2024 года – «Лучший кондитер», «Лучший дизайнер одежды», «Лучший флорист», «Лучший детский парикмахер» и «Лучший продавец на ярмарке».

Заявки принимаются с 13 сентября по 10 октября 2024 года (включительно) по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/66e2e7124936392ff455831e/

Ежегодный конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по поддержке самозанятых граждан.

Заявки принимаются от самозанятых граждан и ИП (на НПД), зарегистрированных в Ленобласти.

Каждый конкурсант участвует в очных соревнованиях, где комиссией будут оцениваться выполнение задания, а победителей в каждой номинации определят по наибольшему количеству баллов.

Подробно с Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь https://disk.yandex.ru/i/Rp4kq5ETTkuiKg

Победители конкурса получат продвижение в средствах массовой информации, на информационных ресурсах Фонда и муниципальных центров поддержки бизнеса, а также дипломы и ценные призы.

Конкурс для самозанятых пройдет в рамках Форума потребительского рынка Ленинградской области 25 октября в «МЕГА Дыбенко»