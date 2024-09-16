Ленобласть развивает связи с Республикой Беларусь

«Беларусь для нас – стратегический, ключевой партнер. Ленинградскую область и республику Беларусь связывают многие годы взаимовыгодного государственного сотрудничества. И тем не менее спустя десятилетия мы находим новые лучшие практики, сильные стороны партнерства, которые впоследствии превращаются в реальные дела, реальную продукцию, реальные объекты в совершенно различных отраслях.

В ходе текущего визита мы посетили ряд коммерческих и промышленных предприятий республики, определили новые возможные направления сотрудничества.

Также делегация Ленинградской области принимает участие в официальных мероприятиях, посвященных 957 летию города-героя Минска.

У нас с Республикой сложились теплые, дружеские отношения. Наше сотрудничество с Республикой Беларусь проверено временем и нацелено на длительную перспективу», — Анна Данилюк.

Ленинградская область взаимодействует с Республикой Беларусь с 1998 года. Были подписаны 4 соглашения о развитии сотрудничества с белорусскими регионами, действует порядка 30 договоров на уровне муниципальных образований.