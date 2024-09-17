«Мама-предприниматель» в Ленобласти пройдет с 23 по 27 сентября

«Мама-предприниматель» – уникальная федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал.

Обучение проходит в формате тренинга-интенсива, где участницы программы могут сгенерировать бизнес-идею, просчитать финансовые показатели, разработать финансовую модель и бизнес-план. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость.

Лучший проект получит грант в размере 100 тысяч рублей, а также необходимую поддержку от партнеров программы.

В 2024 году региональный этап программы будет реализован во всех федеральных округах.

«Программа ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, и которые хотят запустить или развивать свой бизнес. Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц. Лучшие проекты регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа — грант до 1 миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям», – пояснила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес - мои возможности». Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется при личной поддержке заместителя министра экономического развития РФ Татьяны Илюшниковой.

Приём заявок осуществляется до 20 сентября 2024 года включительно!

Зарегистрироваться для участия можно уже сейчас на сайте www.мамапредприниматель.рф

ВАЖНО: прикрепите бизнес-проект (презентация 2-3 слайда с кратким описанием бизнес-идеи или бизнеса)