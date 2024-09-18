«Малышка» на миллион

В то время как конкурсы красоты для людей зачастую сводятся к оценке внешнего блеска и соответствию стереотипам, в мире парнокопытных всё устроено куда интереснее. Здесь важны не только внешние данные, но и продуктивность участниц: сколько молока даёт конкурсантка, её выносливость и покладистый характер. В отличие от гламурного шоу, корона достаётся победительнице не за идеальный макияж, а за качественный удой и крепкое здоровье.

Хотя красоты этим труженицам тоже не занимать! Участницами выставки стали бурёнки голштинской и айрширской пород. Первых отличают внушительные размеры и чёрно-белый окрас, а вторых – благородная красно-белая масть и стройное (по коровьим меркам) телосложение. В Ленинградской области голштинские и айрширские породы особенно популярны благодаря своей высокой молочной продуктивности и приспособленности к местным климатическим условиям. Голштинские коровы известны также рекордными удоями, а айрширские — устойчивостью к болезням и неприхотливостью, что делает их идеальными для северных регионов. Все эти достоинства вместе с внедрением инноваций на производстве позволяют 47-му региону из года в год занимать первое место в России по молочной продуктивности коров.

— Племенная база молочного скотоводства Ленинградской области представлена 59 племхозами. Удой на фуражную корову в сельхозорганизациях в 2023 году вырос на 1,8% и составил 9916 кг. В Ленинградской области 30 хозяйств с продуктивностью от одной коровы свыше 10 тыс. кг молока в год, — поделился достижениями отрасли председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Олег Михайлович также напомнил, что фермеры и селекционеры приехали на выставку не только чтобы оценить лучших из лучших бурёнок. В планах – обмен опытом и технологиями, заключение контрактов, знакомство с новыми достижениями научного сектора. Со своей стороны, государство продолжит поддерживать аграриев в условиях санкционного давления – и рублём, и советом.

— Ленинградская область является одним из лидеров в племенном деле в масштабах страны. Мы, со стороны государства, сейчас ведём большую работу по подготовке дополнительных инструментов, которые в перспективе передадим вам, и вы сможете их использовать и на практике реализовывать новые методы селекции, — поделилась впечатлениями заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ Галина Сафина.

Тем временем на присыпанный песком и сеном «подиум» начали по одной выводить финалисток конкурса. Некоторые рогатые красавицы переживали и даже пытались сбежать, но зоотехники быстро находили способы успокоить своих подопечных.

— Выбрать лучшую корову по экстерьеру среди многих представленных животных высокого класса нелегко, но конкурс есть конкурс. И выбор сделать нужно. Выставка «Белые ночи» имеет свои особенности: на мой взгляд, ей присущи целенаправленность, интеллигентность, деловитость и, конечно, красота представленных конкурсанток, — говорит представитель жюри Лариса Коваль, кандидат сельскохозяйственных наук.

Процедура оценки растянулась на несколько часов. Оценивался как экстерьер, то есть внешний вид конкурсанток, так и продуктивность, включая количество и качество молока, его жирность и белковость. Ну и, конечно, здоровье – крепкие ноги, отсутствие дефектов и заболеваний.

В итоге лучшей среди коров голштинской породы стала Малышка из племзавода «Мельниково» Приозерского района, а среди айрширской породы — корова Вестница из хозяйства «Новоладожский» Волховского района. Победительницы принесли своим хозяевам славу, а заодно – по 100 и 75 тысяч рублей, а также возможность представлять нашу область на выставке в Москве.

Александра РОДИОНОВА

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