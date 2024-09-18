Мастерство за рулём

В этом году областной конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов проходил в юбилейный 20 раз. Организаторы мероприятия из комитета по транспорту Ленинградской области погрузили шофёров в «боевую атмосферу»: соревнования проходили на автодроме 56-го гвардейского учебного центра. В обычные дни здесь оттачивают мастерство маневрирования танкисты и водители бронетранспортёров. Сегодня же на полигон прибыли 50 лучших представителей автобусных парков 47-го региона.

— Дух соревнований, который недоступен дисциплинированному шофёру на дороге, присутствует здесь в полной мере. На конкурсе как раз можно себя проявить, показать чудеса спортивного мастерства и вождения. Но важно помнить, что от ваших решений, принятых во время работы, зависит безопасность и жизнь пассажиров, — поприветствовал участников председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Правила неизменны: сначала каждый шофёр должен пройти теоретическое испытание, и только после успешного результата участника допускают к практическому заданию. На этапе «теории» конкурсанты могли вновь почувствовать себя за партой автошколы. Их экзаменовали на знание правил дорожного движения для транспортных средств категорий С и D. За 10 минут нужно было ответить на 20 экзаменационных вопросов – к чести участников, никто из них не провалил этот этап.

На автодроме шофёров ожидали стройные ряды ПАЗиков и ЛИАЗов – знакомые каждому из них машины. В них-то водителям и предстояло пройти 9 «фигур» - говоря проще – испытаний. Заезд в бокс и на автобусную остановку, змейка, преодоление колеи, круговое движение, стоянка, тоннельные ворота, эстафета… Нужно было не только пройти трассу за самое короткое время, но и не получить штрафных очков за неправильное выполнение упражнений.

— Я работаю на автобусных перевозках уже 17,5 лет. В конкурсе участвую постоянно — занимал и первые места, и был в тройке лучших в разные годы. Конечно, ничего не даётся с лёгкостью: есть этапы, которые я бы назвал непростыми, — с улыбкой поделился водитель Андрей Гороховский. — Например, проехать задним ходом по кругу не всегда получается. Но хорошо, что в жизни этот элемент не часто встречается!

Его коллега Александр Собко – победитель прошлогоднего конкурса – начинал работу как водитель большегрузов. Эти навыки пригодились, ведь теперь он трудится за рулём «Волгабасов» крупного класса.

— Раньше я водил самосвалы в карьерах в Новом Уренгое. Потом переучился на водителя категории D. Прошлый опыт помог освоиться с габаритной техникой, — говорит Александр. — Самым сложным испытанием я бы назвал боковую парковку, впрочем, сегодня с ней справился достойно.

На моих глазах Александр проходит этап «Стоянка»: нужно завести автобус внутрь специальной площадки из конусов и остановиться, не повредив ни один из них. За каждую задетую стойку участникам грозят штрафные баллы. А если автобус выходил за линию, то упражнение считается невыполненным. На соседней площадке водители проходят «Змейку» - казалось бы, классическое испытание уровня автошколы – а вы попробуйте преодолеть её задним ходом за рулём многометрового автобуса!

Жюри оценивало скорость и точность выполнения заданий, а также соблюдение правил безопасности. По итогам конкурса были определены победители в нескольких номинациях. Всего в конкурсе приняли участие более 50 водителей, представляющих 13 компаний-перевозчиков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В командном зачёте в категории автобусов большого класса победила команда «ООО ВЕСТ-СЕРВИС»; в категории среднего класса ― команда «АТП БАРС-2»; в личном зачёте в категории большого класса наибольшее количество баллов по итогам двух этапов набрал Денис Базильский, представитель команды ООО «Ленинградская АЭС-Авто»; в категории среднего класса ― Дмитрий Попов, представитель команды «АТП БАРС-2».

Ксения Бондаренко

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