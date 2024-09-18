Ошибки, которые мешают людям копить
Часто можно услышать фразу: «Я совершенно не умею копить». При этом способность формировать сбережения не всегда связана с финансовым положением человека: есть те, кто и при небольшом бюджете регулярно откладывают, и те, у кого при приличном доходе в «копилке» пусто. Копить нам мешают не только бессистемность и эмоциональность трат, отсутствие планирования, но и другие факторы. О типичных ошибках на пути к сбережениям в интервью РИА Спутник рассказал Михаил Сергейчик, руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».
Накопление без цели. Если не поставить конечную цель и примерный срок ее достижения, накопить сложно. Это похоже на случайные лишние деньги, которыми легко утолить внезапный «голод» расточительства. Кроме того, когда нет цели, процесс накопления будет идти медленнее, поступления в копилку станут нерегулярными. Для накоплений нужны: четкая цель (например, подушка безопасности на полгода, первоначальный взнос на ипотеку, отпуск), обозначенный итог по сумме и срок ее достижения. Иными словами, для того, чтобы бежать, нужно видеть финишную черту.
Отправлять в сбережения только свободные средства. Накапливать по принципу «отложу то, что останется» – плохая стратегия. Поступления в сбережения в этом случае будут почти гарантированно нерегулярными, и невозможно будет спланировать срок достижения итогового результата. Отчисления в накопления нужно воспринимать как часть обязательных расходов, учитываемых в ежемесячном бюджете. Проще откладывать сразу с поступлений (зарплаты, вознаграждений и иных доходов). Можно делать это самостоятельно, а можно – с помощью опции автопополнения в мобильном банке (обозначить для списания определенную сумму или процент от поступлений).
«Я не буду копить, потому что не с чего» – распространенное заблуждение. Копить нужно даже при скромном доходе – это позволит сформировать полезную привычку, видеть результат и искать способы увеличения дохода и оптимизации трат. В начале пути совсем не обязательно придерживаться правила, когда не менее 10 % от дохода идут в накопления. Обозначьте для себя оптимальную сумму, которая не уведет ваш бюджет в минус. В накоплениях важны системность и регулярность, тогда результат обязательно порадует.
Отсутствие планирования. Копить не получится, если личный/семейный бюджет не упорядочен – всегда есть риск забыть о неотложных расходах, плановых платежах. Планирование бюджета позволит учесть все необходимые траты и предстоящие разовые расходы без ущерба для сбережений. Нельзя просто отправить часть денег в кубышку, а дальше – выживать как получится. Первый шаг к накоплениям – это анализ своего бюджета, поиск разумной оптимизации трат и выявление болевых точек (спонтанные покупки, долговые обязательства и др.), из которых и формируются первые финансовые цели – например, погасить невыгодный кредит, сформировать подушку финансовой безопасности.
Копить на несколько целей на одном счете. Лучше, если для каждой будет свой отдельный финансовый продукт. Так проще расставлять приоритеты и планировать финансовый ход событий.
Срывы «финансовой диеты». Желание накопить благодаря экстремальной экономии, как и попытка похудеть к лету за счет жесткой диеты, неизбежно повышает не только риск срывов, но и вредит качеству жизни. Экономить на питании, здоровье и образовании – вредно не только для здоровья, но и для финансового благополучия. Чтобы не чувствовать себя заложником своего накопительства и избежать срывов (потратить, чтобы себя «наконец-то порадовать»), не нужно полностью отказываться от того, что приносит радость. Определите ежемесячную сумму, которую допустимо на удовольствия, и не отклоняйтесь от финансового курса.
Иметь накопления слишком близко. Соблазн потратить то, что близко лежит, велик. Часто это касается не инвестиционных продуктов, а накопительных счетов и вкладов. Если накопительные счета позволяют пополнять и снимать, то условия по вкладам нередко ограничивают возможность частичного досрочного снятия средств. Начинать копить можно на накопительном счете, а при формировании на нем крупной суммы – перемещать ее на вклад с невозможностью досрочного снятия без процентных потерь.
К примеру, если это деньги подушки безопасности, лишь критическая финансовая ситуация оправдает потерю процентного дохода. Ряд банковских приложений позволяют скрыть счет (убрать из визуализации). Это полезная функция, если накопительный счет или вклад находится в банке, где у вас есть другие дебетовые счета (банковские карты), которые регулярно используются для расчетов и переводов средств. Так инструмент для сбережений не будет напоминать о своем существовании при каждом посещении онлайн-банка.
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