Ошибки, которые мешают людям копить

Накопление без цели. Если не поставить конечную цель и примерный срок ее достижения, накопить сложно. Это похоже на случайные лишние деньги, которыми легко утолить внезапный «голод» расточительства. Кроме того, когда нет цели, процесс накопления будет идти медленнее, поступления в копилку станут нерегулярными. Для накоплений нужны: четкая цель (например, подушка безопасности на полгода, первоначальный взнос на ипотеку, отпуск), обозначенный итог по сумме и срок ее достижения. Иными словами, для того, чтобы бежать, нужно видеть финишную черту.

Отправлять в сбережения только свободные средства. Накапливать по принципу «отложу то, что останется» – плохая стратегия. Поступления в сбережения в этом случае будут почти гарантированно нерегулярными, и невозможно будет спланировать срок достижения итогового результата. Отчисления в накопления нужно воспринимать как часть обязательных расходов, учитываемых в ежемесячном бюджете. Проще откладывать сразу с поступлений (зарплаты, вознаграждений и иных доходов). Можно делать это самостоятельно, а можно – с помощью опции автопополнения в мобильном банке (обозначить для списания определенную сумму или процент от поступлений).

«Я не буду копить, потому что не с чего» – распространенное заблуждение. Копить нужно даже при скромном доходе – это позволит сформировать полезную привычку, видеть результат и искать способы увеличения дохода и оптимизации трат. В начале пути совсем не обязательно придерживаться правила, когда не менее 10 % от дохода идут в накопления. Обозначьте для себя оптимальную сумму, которая не уведет ваш бюджет в минус. В накоплениях важны системность и регулярность, тогда результат обязательно порадует.

Отсутствие планирования. Копить не получится, если личный/семейный бюджет не упорядочен – всегда есть риск забыть о неотложных расходах, плановых платежах. Планирование бюджета позволит учесть все необходимые траты и предстоящие разовые расходы без ущерба для сбережений. Нельзя просто отправить часть денег в кубышку, а дальше – выживать как получится. Первый шаг к накоплениям – это анализ своего бюджета, поиск разумной оптимизации трат и выявление болевых точек (спонтанные покупки, долговые обязательства и др.), из которых и формируются первые финансовые цели – например, погасить невыгодный кредит, сформировать подушку финансовой безопасности.

Копить на несколько целей на одном счете. Лучше, если для каждой будет свой отдельный финансовый продукт. Так проще расставлять приоритеты и планировать финансовый ход событий.

Срывы «финансовой диеты». Желание накопить благодаря экстремальной экономии, как и попытка похудеть к лету за счет жесткой диеты, неизбежно повышает не только риск срывов, но и вредит качеству жизни. Экономить на питании, здоровье и образовании – вредно не только для здоровья, но и для финансового благополучия. Чтобы не чувствовать себя заложником своего накопительства и избежать срывов (потратить, чтобы себя «наконец-то порадовать»), не нужно полностью отказываться от того, что приносит радость. Определите ежемесячную сумму, которую допустимо на удовольствия, и не отклоняйтесь от финансового курса.