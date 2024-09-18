Практикум для социальных предпринимателей Ленобласти

Собственники 28 социальных предприятий Ленобласти преодолели первую половину программы и встретились в центре «Мой бизнес», чтобы представить промежуточные результаты, которые произошли в их бизнесе за время работы в проекте.

Результаты участников программы впечатляют. Всего за 2,5 месяца развиваясь по программе бизнес-акселерации, предприниматели наняли 55 новых сотрудников и открыли 7 филиалов, запустили новые направления деятельности и продукты, а также в разы увеличили количество клиентов.

Впереди новое направление бизнес-акселерации - "Наставничество". Участники уже познакомились с наставниками и погрузились в важную для них тему - управление персоналом: от подбора кадров до планирования штата предприятия с учетом бизнес-процессов растущей компании. В практикуме приняли участие эксперты:

Елена Жданова (тренер-практик «Международный институт менеджмента»), Павел Бормотов (бизнес-тренер, руководитель консалтингового направления в РФ Oxford CG Ltd), Александра Залетова (предприниматель, сертифицированный тренер, суперфиналист конкурса «Лидеры России»).

Поддержка социальных предпринимателей является одним из приоритетов в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», и заметно увеличивает интерес бизнеса к созданию социальных предприятий.

Бизнес-акселерация продлится до 20 декабря, а прошедший практикум стал прекрасным стартом нового учебного года для социальных предпринимателей региона.