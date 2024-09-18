Станьте героем «Финатлонии» и покорите мир финансов!
С 16 сентября началась регистрация для учащихся 8-11 классов на уникальное соревнование «Финатлония» — совместный проект Благотворительного фонда «Вклад в будущее» и ОООП «Союза защиты прав потребителей финансовых услуг». Регистрация продлится до 1 декабря. Победители будут определены с в период со 2 по 12 декабря 2024 года.
Это ваш шанс погрузиться в увлекательный мир инвестиций и проверить свои знания в области финансовой грамотности!
Главный приз для участников соревнования — прохождение в финал Всероссийской олимпиады школьников «Финатлон для старшеклассников» без выполнения заданий отборочного этапа Олимпиады.
Как это работает?
Соревнование проходит в мобильном приложении «Вклад», где вы, играя, проживаете 10 лет жизни, учитесь инвестировать в различные финансовые инструменты, не забывая получать удовольствие от результатов выбранной финансовой стратегии. Это не просто игра — это возможность улучшить свое игровое финансовое благополучие и получить ценные знания, которые пригодятся вам в реальной жизни.
Что вас ждёт?
- Интерактивные задания, которые помогут вам разобраться в тонкостях инвестирования;
- Возможность проверить свои знания и посоревноваться с другими участниками.
Как определяются победители?
По рейтинговой таблице в каждой возрастной категории организатором олимпиады выявляются победители, которые получают главный приз — участие в финале олимпиады «Финатлон для старшеклассников»:
- первые 45 % в рейтинге участников 8–9 классов,
- первые 45 % в рейтинге участников 10–11 классов.
Почему это важно?
Популяризация знаний по финансовой грамотности — это ключ к успешному будущему. С помощью интерактивных инструментов вы сможете легко и с интересом освоить основы управления личными финансами.
Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец:
«В «Финатлонии» нет проигравших — здесь каждый участник обретает свою личную победу. Мы предоставляем уникальную возможность каждому ученику открыть для себя новый источник знаний о финансах и повысить свою финансовую грамотность, ведь финансы играют важную роль практически во всех областях нашей жизни. Чем глубже мы понимаем механизмы работы денег, тем увереннее чувствуем себя и принимаем более взвешенные решения. Поэтому фонд «Вклад в будущее» активно продолжает работу над воспитанием нового поколения, обладающего необходимыми навыками и знаниями для успешного финансового будущего. Наша цель — создать условия, в которых каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал и достичь успеха».
Не упустите свой шанс стать частью «Финатлонии»
и открыть для себя новые горизонты в мире финансов!