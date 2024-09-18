Станьте героем «Финатлонии» и покорите мир финансов!

Это ваш шанс погрузиться в увлекательный мир инвестиций и проверить свои знания в области финансовой грамотности!

Главный приз для участников соревнования — прохождение в финал Всероссийской олимпиады школьников «Финатлон для старшеклассников» без выполнения заданий отборочного этапа Олимпиады.

Как это работает?

Соревнование проходит в мобильном приложении «Вклад», где вы, играя, проживаете 10 лет жизни, учитесь инвестировать в различные финансовые инструменты, не забывая получать удовольствие от результатов выбранной финансовой стратегии. Это не просто игра — это возможность улучшить свое игровое финансовое благополучие и получить ценные знания, которые пригодятся вам в реальной жизни.

Что вас ждёт?

Интерактивные задания, которые помогут вам разобраться в тонкостях инвестирования;

Возможность проверить свои знания и посоревноваться с другими участниками.

Как определяются победители?

По рейтинговой таблице в каждой возрастной категории организатором олимпиады выявляются победители, которые получают главный приз — участие в финале олимпиады «Финатлон для старшеклассников»:

первые 45 % в рейтинге участников 8–9 классов,

первые 45 % в рейтинге участников 10–11 классов.

Почему это важно?

Популяризация знаний по финансовой грамотности — это ключ к успешному будущему. С помощью интерактивных инструментов вы сможете легко и с интересом освоить основы управления личными финансами.

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Пётр Положевец:

«В «Финатлонии» нет проигравших — здесь каждый участник обретает свою личную победу. Мы предоставляем уникальную возможность каждому ученику открыть для себя новый источник знаний о финансах и повысить свою финансовую грамотность, ведь финансы играют важную роль практически во всех областях нашей жизни. Чем глубже мы понимаем механизмы работы денег, тем увереннее чувствуем себя и принимаем более взвешенные решения. Поэтому фонд «Вклад в будущее» активно продолжает работу над воспитанием нового поколения, обладающего необходимыми навыками и знаниями для успешного финансового будущего. Наша цель — создать условия, в которых каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал и достичь успеха».

Не упустите свой шанс стать частью «Финатлонии»

и открыть для себя новые горизонты в мире финансов!