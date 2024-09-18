Свыше 9,5 тысяч студентов зачислено на 1-й курс в техникумы, колледжи и вузы региона

«В наши вузы, техникумы и колледжи зачислено 9627 первокурсников, 81% из которых поступили на бюджетные места», - подчеркнула Вероника Реброва.

Учреждения профессионального образования выбрали 7,3 тысяч человек, а вузы - 2,3 тысяч. Самыми популярными специальностями у сегодняшних первокурсников колледжей и техникумов стали «Аддитивные технологии», «Информационные системы и программирование», «Технология машиностроения», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Народное художественное творчество».

Абитуриентов региональных вузов больше всего интересовали такие направления подготовки, как «Юриспруденция», «Лингвистика», а также «Реклама и связи с общественностью».

Кроме того, набирают популярность и педагогические профессии – более 8 тысяч заявлений было подано в региональные образовательные учреждения, но лишь 1,3 тысяч человек были зачислены на 1 курс.

Также 434 человека заключили договоры на целевое обучение по образовательным программам высшего образования по таким направлениям, как «Педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», «Здравоохранение и медицинские науки», «Психология». Поступить на целевое обучение можно было с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

В новом учебном году в регионе открылся новый образовательный кластер федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Искусство и креативная индустрия». Как отметил ректор Государственного института экономики, финансов, права и технологий Александр Туфанов, по новым практикоориентированным программам будут обучаться 275 человек в 4 образовательных организациях Ленинградской области.

Также в 2024 году комитет образования успешно реализует региональный проект «Профессионалитет. Регион 47», участником которого стал Тосненский политехнический техникум. Директор учреждения Олег Уткин рассказал о создании образовательного кластера по отрасли «Сельское хозяйство», модернизации материально-технической базы техникума, поделился опытом взаимодействия с предприятиями региона в рамках проекта.

Директор Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Наталья Вартанян подчеркнула, что регион уделяет большое внимание учреждению: ремонтируется общежитие колледжа, заключены договоры о прохождении практики в учреждениях культуры как Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга. По словам директора, 75% работников учреждений культуры региона являются выпускниками колледжа разных лет.

В пресс-конференции также приняла участие директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко, которая рассказала о деятельности учреждения, профессиональном обучении граждан с инвалидностью и ветеранов СВО, сотрудничестве с предприятиями региона и другом.

Запись трансляция пресс-конференции ТАСС доступна по ссылке.