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В Гатчине пройдет VIII Всероссийский День приема родителей дошкольников

Мероприятие состоится 27 сентября с 10.00 до 13.00 в Штабе общественной поддержки Ленинградской области по адресу г.Гатчина, проспект 25 Октября, д.5, кинотеатр «Победа».

Рубрики:  Общество

Родители детей дошкольного возраста смогут задать вопросы по обучению и воспитанию детей, организации дошкольного образования. Необходимо пройти регистрацию на сайте «Воспитатели России» www.vospitateli.org

Прием организован по поручению руководителя Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Дмитрия Рытова.

 

Иллюстрация freepick.com