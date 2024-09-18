В Гатчине пройдет VIII Всероссийский День приема родителей дошкольников
Мероприятие состоится 27 сентября с 10.00 до 13.00 в Штабе общественной поддержки Ленинградской области по адресу г.Гатчина, проспект 25 Октября, д.5, кинотеатр «Победа».
Рубрики: Общество
Родители детей дошкольного возраста смогут задать вопросы по обучению и воспитанию детей, организации дошкольного образования. Необходимо пройти регистрацию на сайте «Воспитатели России» www.vospitateli.org
Прием организован по поручению руководителя Регионального исполнительного комитета Партии «Единая Россия» Дмитрия Рытова.
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