Грант на ягодный парк

Финансовая поддержка фермеров является одной из приоритетных задач государства. Именно с этой целью сельхозпроизводителям предлагаются различные гранты, которые можно направить на открытие или поддержку своего дела в области сельского хозяйства.

Одним из победителей конкурсного отбора «Агростартап» в 2024 году стала Екатерина Николаева, глава КФХ «Ягодный парк «Старое Поддубье». Она выиграла грант в размере 3,3 млн рублей.

На полученные средства Екатерина Николаева планирует приобрести сельхозтехнику, теплицы и огородить территорию забором.

- Наша цель - организовать собственное производства по выращиванию клубники с последующей ее реализацией в Гатчинском районе и приграничных районах Санкт-Петербурга. Это мое первое участие в конкурсе на соискание гранта, к этому шли командой долго. Результат очень сильно мотивировал, значит, делаем все верно и можно смело расти в объемах, - поделилась Екатерина Валерьевна.

Планируется, что КФХ «Ягодный парк «Старое Поддубье» будет выращивать порядка 2,5 тонн свежей ягоды за сезон.

Напомним, что крестьянские (фермерские) хозяйства могут стать участниками конкурса на получения гранта «Агростартап» и получить до 8 млн рублей на открытие или развитие своего дела. Конкурс проводится ежегодно в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».