Молодежь Ленобласти объединяется ради сохранения героической истории России

«Цель соглашения — создание условий для более тесного взаимодействия поисковиков с учащимися школ и других образовательных учреждений. Такой подход не только расширяет кругозор молодёжи, но и углубляет их понимание исторических событий, связанных с Великой Отечественной войной.

Совместные мероприятия позволят школьникам не только узнать больше о поисковой работе, но и получить навыки и знания, которые помогут им в будущем, например, в подготовке к военной службе», — пояснила председатель комитета по молодежной политики Ленинградской области Марина Григорьева.

Теперь участники «Движения Первых» и представители «Поискового движения России» будут активно сотрудничать в организации экскурсий на места сражений, экспедиций по поиску останков солдат, а также в создании и распространении образовательных материалов.

Соглашение также предусматривает проведение тематических «Вахт памяти» и мемориальных акций, направленных на увековечение героев, павших за Родину, чтобы сформировать у молодёжи чувства патриотизма и гордости за свою страну, а также воспитывать уважение к историческому прошлому и подвигам своих предков.

Совместная деятельность обеих организаций будет способствовать развитию у молодёжи интереса к национальной истории, активного гражданского самосознания. Этот проект становится важным примером того, как могут взаимодействовать общественные и государственные структуры для достижения общенациональных целей и воспитания патриотических ценностей у подрастающего поколения.