Земским докторам — поддержка от Ленобласти
Молодые врачи, приехавшие работать в Ленобласть по программе «Земский доктор», смогут воспользоваться мерами поддержки при смене медучреждения внутри региона и вне зависимости от испытательного срока. Соответствующее постановление подписал Александр Дрозденко.
«Мы создаем условия, при которых молодые медики будут заинтересованы приезжать к нам и работать в сельской местности, а жители отдаленных посёлков получат качественную медицинскую помощь»,— прокомментировал Александр Дрозденко.
Наличие испытательного срока не будет влиять на возможность получения медработником единовременной денежной выплаты.
Медработник сможет однократно сменить место работы в пределах региона по согласованию с руководством.
Программа «Земский доктор» действует с 2018 года и была запущена для увеличения притока медицинский работников в медицинские организации Ленинградской области.
Компенсационные единовременные выплаты в 2024 году составляют – 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.