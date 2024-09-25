Земским докторам — поддержка от Ленобласти

«Мы создаем условия, при которых молодые медики будут заинтересованы приезжать к нам и работать в сельской местности, а жители отдаленных посёлков получат качественную медицинскую помощь»,— прокомментировал Александр Дрозденко.

Наличие испытательного срока не будет влиять на возможность получения медработником единовременной денежной выплаты.

Медработник сможет однократно сменить место работы в пределах региона по согласованию с руководством.

Программа «Земский доктор» действует с 2018 года и была запущена для увеличения притока медицинский работников в медицинские организации Ленинградской области.

Компенсационные единовременные выплаты в 2024 году составляют – 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для среднего медицинского персонала.