Приглашаем на «Азбуку предпринимателя» 7-10 октября
Жителей Ленобласти, планирующих начать предпринимательскую деятельность и начинающих предпринимателей приглашаем на бесплатный обучающий интенсив!
7 - 10 октября в Центре «Мой бизнес» Ленобласти пройдет обучающая программа «Азбука предпринимателя», которая поможет вам воплотить бизнес-идеи в реальность!
Образование для предпринимателей и повышение их навыков являются ключевыми направлениями развития бизнеса и получают поддержку на региональном и федеральном уровнях. Бесплатные образовательные программы для бизнеса играют важную роль в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
Программа «Азбука предпринимателей» - это серия семинаров и тренингов от опытных экспертов и наставников;
- полное погружение в процессы ведения бизнеса: от идеи до регистрации предприятия;
- разработка бизнес-плана;
- расчёт экономики проектов и составление дорожной карты развития бизнеса;
- индивидуальные консультации по заполнению шаблона презентации и подготовке документов для получения гранта.
Семинары 7-8 октября пройдут очно в центре «Мой бизнес» по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А, бизнес-центр «Лада», 9 этаж.
Тренинги 9-10 октября состоятся онлайн.
После интенсивного обучения участники получат:
- навыки и знания для успешного ведения бизнеса;
- методическое руководство «Путеводитель возможностей. Как получить грант на свое
дело в Ленинградской области»;
- помощь в подготовке документов на получение гранта для молодых предпринимателей;
- сертификат о прохождении обучения.
Регистрация на «Азбуку предпринимателей» по ссылке https://clck.ru/3DfWvV
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (812) 309 46 88.