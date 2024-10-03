Приглашаем на «Азбуку предпринимателя» 7-10 октября

7 - 10 октября в Центре «Мой бизнес» Ленобласти пройдет обучающая программа «Азбука предпринимателя», которая поможет вам воплотить бизнес-идеи в реальность!

Образование для предпринимателей и повышение их навыков являются ключевыми направлениями развития бизнеса и получают поддержку на региональном и федеральном уровнях. Бесплатные образовательные программы для бизнеса играют важную роль в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

Программа «Азбука предпринимателей» - это серия семинаров и тренингов от опытных экспертов и наставников;

- полное погружение в процессы ведения бизнеса: от идеи до регистрации предприятия;

- разработка бизнес-плана;

- расчёт экономики проектов и составление дорожной карты развития бизнеса;

- индивидуальные консультации по заполнению шаблона презентации и подготовке документов для получения гранта.

Семинары 7-8 октября пройдут очно в центре «Мой бизнес» по адресу:

Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3А, бизнес-центр «Лада», 9 этаж.

Тренинги 9-10 октября состоятся онлайн.

После интенсивного обучения участники получат:

- навыки и знания для успешного ведения бизнеса;

- методическое руководство «Путеводитель возможностей. Как получить грант на свое

дело в Ленинградской области»;

- помощь в подготовке документов на получение гранта для молодых предпринимателей;

- сертификат о прохождении обучения.

Регистрация на «Азбуку предпринимателей» по ссылке https://clck.ru/3DfWvV

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (812) 309 46 88.