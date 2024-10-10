Владимир Якушев предложил Минсельхозу сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью

Все меры поддержки, которые касаются малых форм хозяйствования, нужно максимально сохранить, подчеркнул Владимир Якушев.

«С 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», — прокомментировал Владимир Якушев.

Предложение первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева по сохранению поддержки малых форм хозяйствования и в целом сельскохозяйственной отрасли в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью подчеркивает необходимость комплексного подхода к развитию стратегически важной отрасли нашей страны – аграрной. КФХ и фермеры не только вносят значительный вклад в экономику России, обеспечение объемов производства сельхозпродукции, особенно в мясном и молочном животноводстве, но и играют важную роль в развитии сельских территорий, обеспечивая занятость местного населения.

«В Ленинградской области этому направлению уделяется особое внимание. Безусловно, господдержка малых форм хозяйствования поможет не только сохранить их конкурентоспособность, но и стимулировать модернизацию хозяйств, расширение производственной линейки. Для эффективной реализации этой поддержки необходимо учитывать специфику каждого региона. Это может включать в себя доступ к финансированию, обучение и консультации для фермеров, а также развитие инфраструктуры. Кроме того, стоит рассмотреть возможности для кооперации между малыми хозяйствами, что может повысить их конкурентоспособность на рынке», — прокомментировал депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк.

Сергей Яхнюк также отметил, что важно, чтобы меры поддержки были гибкими и адаптировались к меняющимся условиям, что позволит фермерам успешно справляться с вызовами современности.