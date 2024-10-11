Инфраструктура, кадры, господдержка: как «Единая Россия» обеспечивает развитие села

«В прошлом году по инициативе «Единой России» финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий. Бюджетный процесс начался, идут рассмотрения документа в думских комитетах. Наша задача – максимально сохранить финансирование программы», – подчеркнул он.

Одно из определяющих направлений народной программы партии в части развития села – создание и модернизация социальных объектов.

В 2023 году построено и отремонтировано 271 здание домов культуры. По итогам 2024 года планируется завершить работы ещё на 346 объектах. Возводятся медучреждения, в том числе модульные, строятся библиотеки и многофункциональные культурные центры. С 2019 года полностью реализовано более 700 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов, в том числе в сельской местности и исторических поселениях.

Помимо этого, развивается инициативное бюджетирование. Этот механизм подразумевает участие жителей в распределении средств местных бюджетов для решения локальных вопросов. По итогам 2023 года, таких проектов подано более 30 тысяч по всей стране.

Магистральное направление «Единой России» – поддержка кадров на селе. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 году их должно появиться более 18 тысяч.

«Владимир Якушев поднимает важные аспекты социального развития села. Действительно, в том числе благодаря последовательной позиции «Единой России» в прошлом году удалось добиться увеличения финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 26 миллиардов рублей – это позволило построить и отремонтировать гораздо больше объектов (домов культуры, ФАПов, библиотек), улучшить инфраструктуру и качество жизни на селе. Конечно, кадровый вопрос в сельских территориях – одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются аграрный сектор и другие отрасли. Создание комфортной среды для жизни и работы на селе, в свою очередь, способствует тому, чтобы молодые люди не уезжали в города, а оставались развивать свои родные места», — прокомментировал Депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк.

Сергей Яхнюк также отметил, что поддержка сельских территорий со стороны государства не только позволяет решать текущие проблемы, с которыми не в состоянии в одиночку справиться муниципалитеты и регионы, но и закладывает основу для устойчивого будущего. С учетом задач, поставленных нашим Президентом, – к 2030 году увеличить показатели АПК на четверть, а экспорт нарастить в 1,5 раза – развитие села становится одним из ключевых приоритетов государства.

«Особое внимание уделяем реализации программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Они позволили привлечь на село 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов. Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа «Земский работник культуры». С предложением запустить эту программу выступила наша партия», – отметил Владимир Якушев.

Реализуются и другие меры. В частности, по инициативе партии расширена доступность лекарств на селе за счёт их продажи в медицинских организациях, расположенных в сельских населённых пунктах, если там отсутствуют стационарные аптеки. Идёт работа по обеспечению связью сельских населённых пунктов. Развивается сельский туризм – закон, регулирующий это направление туристической отрасли, инициировала «Единая Россия».

«Инвестиционные кредиты, которые выдавались с 2015 года, возвращаются до сих пор. В регионах такую поддержку получали знаковые сельскохозяйственные проекты. В связи с ростом ключевой ставки и принятием нормативных изменений предложил министерству проанализировать этот блок поддержки, чтобы не допустить банкротства инвесторов. Также считаю важным сохранить поддержку малых форм хозяйствования АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью», – заключил Владимир Якушев.

Владимир Якушев также напомнил, что накануне Дня работника сельского хозяйства в Совете Федерации прошёл «правительственный час» с профильным министром Оксаной Лут, на котором были представлены две важные инициативы по поддержке сельхозпроизводителей.