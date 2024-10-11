Инфраструктура, кадры, господдержка: как «Единая Россия» обеспечивает развитие села
Финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» ежегодно является одним из приоритетов «Единой России» при рассмотрении федерального бюджета, отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.
«В прошлом году по инициативе «Единой России» финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий. Бюджетный процесс начался, идут рассмотрения документа в думских комитетах. Наша задача – максимально сохранить финансирование программы», – подчеркнул он.
Одно из определяющих направлений народной программы партии в части развития села – создание и модернизация социальных объектов.
В 2023 году построено и отремонтировано 271 здание домов культуры. По итогам 2024 года планируется завершить работы ещё на 346 объектах. Возводятся медучреждения, в том числе модульные, строятся библиотеки и многофункциональные культурные центры. С 2019 года полностью реализовано более 700 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов, в том числе в сельской местности и исторических поселениях.
Помимо этого, развивается инициативное бюджетирование. Этот механизм подразумевает участие жителей в распределении средств местных бюджетов для решения локальных вопросов. По итогам 2023 года, таких проектов подано более 30 тысяч по всей стране.
Магистральное направление «Единой России» – поддержка кадров на селе. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 году их должно появиться более 18 тысяч.
«Владимир Якушев поднимает важные аспекты социального развития села. Действительно, в том числе благодаря последовательной позиции «Единой России» в прошлом году удалось добиться увеличения финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 26 миллиардов рублей – это позволило построить и отремонтировать гораздо больше объектов (домов культуры, ФАПов, библиотек), улучшить инфраструктуру и качество жизни на селе. Конечно, кадровый вопрос в сельских территориях – одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются аграрный сектор и другие отрасли. Создание комфортной среды для жизни и работы на селе, в свою очередь, способствует тому, чтобы молодые люди не уезжали в города, а оставались развивать свои родные места», — прокомментировал Депутат Государственной Думы РФ от фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк.
Сергей Яхнюк также отметил, что поддержка сельских территорий со стороны государства не только позволяет решать текущие проблемы, с которыми не в состоянии в одиночку справиться муниципалитеты и регионы, но и закладывает основу для устойчивого будущего. С учетом задач, поставленных нашим Президентом, – к 2030 году увеличить показатели АПК на четверть, а экспорт нарастить в 1,5 раза – развитие села становится одним из ключевых приоритетов государства.
«Особое внимание уделяем реализации программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Они позволили привлечь на село 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов. Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа «Земский работник культуры». С предложением запустить эту программу выступила наша партия», – отметил Владимир Якушев.
Реализуются и другие меры. В частности, по инициативе партии расширена доступность лекарств на селе за счёт их продажи в медицинских организациях, расположенных в сельских населённых пунктах, если там отсутствуют стационарные аптеки. Идёт работа по обеспечению связью сельских населённых пунктов. Развивается сельский туризм – закон, регулирующий это направление туристической отрасли, инициировала «Единая Россия».
«Инвестиционные кредиты, которые выдавались с 2015 года, возвращаются до сих пор. В регионах такую поддержку получали знаковые сельскохозяйственные проекты. В связи с ростом ключевой ставки и принятием нормативных изменений предложил министерству проанализировать этот блок поддержки, чтобы не допустить банкротства инвесторов. Также считаю важным сохранить поддержку малых форм хозяйствования АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью», – заключил Владимир Якушев.
Владимир Якушев также напомнил, что накануне Дня работника сельского хозяйства в Совете Федерации прошёл «правительственный час» с профильным министром Оксаной Лут, на котором были представлены две важные инициативы по поддержке сельхозпроизводителей.